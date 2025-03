Panchina d’Argento 2024, Fabio Pecchia fa il bis: premiati anche Pagliuca, Inzaghi e Spugna

COVERCIANO – 24 marzo 2025 – Fabio Pecchia torna sul podio dei migliori tecnici italiani e conquista, per la seconda volta in carriera, la Panchina d’Argento come miglior allenatore della Serie BKT. Un riconoscimento importante, che conferma il valore di un percorso iniziato con umiltà e culminato con la promozione in Serie A alla guida del Parma.

Nello storico scenario del Centro Tecnico Federale di Coverciano, Pecchia ha ricevuto il premio dalle mani del Presidente della Lega B Paolo Bedin, circondato da colleghi e volti noti del panorama calcistico nazionale. A renderlo ancora più prestigioso: è stato votato proprio dagli altri allenatori, un segno di stima profonda tra professionisti.

Un premio che vale doppio

Già vincitore nel 2022, Pecchia si conferma figura centrale nel panorama della Serie B. Dietro di lui nella votazione: Paolo Vanoli, ex tecnico del Venezia, e Vincenzo Vivarini, che ha guidato il Catanzaro in una stagione sorprendente.

Ma il palmarès di giornata non si ferma qui.

Panchina d’Oro Serie A a Simone Inzaghi

A trionfare nella Serie A è stato Simone Inzaghi, che ha ottenuto 26 voti dai colleghi. Il tecnico dell’Inter ha preceduto Gian Piero Gasperini dell’Atalanta e Vincenzo Italiano della Fiorentina. Un risultato che premia non solo i numeri, ma anche lo stile e l’identità di gioco mostrati in campo.

Lega Pro, è l’anno di Guido Pagliuca

Nella Serie C – Lega Pro, la Panchina d’Oro è andata a Guido Pagliuca, protagonista della promozione in Serie B con la Juve Stabia. Anche in questo caso, 26 voti lo hanno incoronato davanti a Davide Possanzini (Mantova) e Mimmo Toscano (Cesena).

Panchina d’Oro anche per il calcio femminile

Nel calcio femminile è Alessandro Spugna, tecnico della Roma Women, a ricevere la Panchina d’Oro. Per la Serie B femminile, il riconoscimento della Panchina d’Argento è stato assegnato a Gianluca Grassadonia, allenatore della Lazio Women, confermando la crescita e l’importanza strategica del calcio femminile in Italia.

Premi speciali ad Ancelotti, Gasperini e Palmieri

Emozione anche per il Premio Mino Favini, riservato al miglior responsabile del settore giovanile, che è stato conferito a Francesco Palmieri del Sassuolo, per il suo lavoro nella crescita dei talenti.

Infine, riconoscimenti speciali anche a due grandi figure del calcio mondiale: Carlo Ancelotti e Gian Piero Gasperini, premiati con la Panchina d’Oro Speciale per la loro straordinaria carriera. Entrambi, curiosamente, hanno iniziato in Serie B: Ancelotti con la Reggiana, Gasperini con il Crotone.

Un ponte tra passato e futuro del calcio italiano

La cerimonia delle Panchine d’Oro e d’Argento non è solo un premio alla carriera, ma anche un momento di riflessione sullo stato di salute del calcio italiano. Basti pensare che otto allenatori attualmente in Serie A hanno un passato proprio nella Serie B, a dimostrazione di quanto sia cruciale il percorso formativo nelle categorie inferiori.