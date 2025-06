Panella Carmelo e Nino Campo raccontano il Castello della Baronessa Scoppa: tra storia, natura e leggenda (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel cuore del Parco Naturale Regionale delle Serre, tra i boschi fitti e le acque tranquille del Lago della Lacina, si ergono i ruderi del Castello della Baronessa Scoppa, un luogo avvolto da misteri e leggende. Questa dimora, situata nel comune di Cardinale, in provincia di Catanzaro, fu la residenza estiva di Maria Enrichetta Scoppa, una nobildonna vissuta tra il 1831 e il 1910, la cui figura è diventata protagonista di racconti popolari intrisi di fascino e inquietudine.





Un Castello tra Storia e Architettura

Il Castello, noto anche come "Casino della Baronessa", fu costruito su una pianta quadrangolare con quattro torri angolari, utilizzando pietra granitica e malta. La struttura si sviluppava su due livelli: al piano superiore si trovavano gli appartamenti della baronessa e dei suoi ospiti, mentre al piano inferiore erano collocati gli alloggi della servitù, le stalle e i depositi per le provviste. Nonostante l'aspetto imponente, il castello non era dotato di elementi difensivi tipici delle fortezze, suggerendo una funzione residenziale piuttosto che militare.





La Leggenda della Baronessa

Maria Enrichetta Scoppa, baronessa di Badolato, è ricordata non solo per la sua posizione sociale ma anche per le storie oscure che la circondano. Secondo la leggenda, nonostante avesse fatto voto di castità, la baronessa attirava giovani uomini nel suo castello per poi farli sparire nelle sabbie mobili circostanti, al fine di mantenere segrete le sue trasgressioni. Si racconta anche della sua avarizia e del timore di finire all'inferno, che la spinsero a compiere opere pie e a distruggere affreschi religiosi nella cappella di famiglia.





Un Luogo di Interesse Naturalistico e Culturale

Oggi, i resti del castello sono meta di escursionisti e appassionati di storia che percorrono i sentieri del Parco delle Serre. Il Lago della Lacina, un bacino artificiale circondato da una ricca biodiversità, offre un contesto ideale per attività all'aria aperta e per immergersi nelle atmosfere suggestive del luogo. La combinazione di bellezze naturali e racconti leggendari rende il Castello della Baronessa Scoppa una destinazione affascinante per chi desidera esplorare le meraviglie nascoste della Calabria.





Il Castello della Baronessa Scoppa rappresenta un connubio unico tra storia, leggenda e natura. La sua presenza silenziosa tra i boschi delle Serre continua a evocare storie del passato, offrendo ai visitatori un'esperienza ricca di emozioni e riflessioni. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, custodendo i segreti di una nobildonna il cui mito vive ancora oggi.





Carmelo Panella









Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti