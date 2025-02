Papa Francesco: (Aggiornamento) condizioni critiche, crisi respiratoria e trasfusione di sangue tutti i dettagli

Papa Francesco, condizioni critiche ma stabili: notte tranquilla al Gemelli

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e ha riposato, nonostante le sue condizioni di salute restino gravi. Lo ha comunicato la Sala Stampa della Santa Sede, sottolineando che il Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio all’ospedale Gemelli di Roma, non è ancora fuori pericolo. La prognosi resta riservata.

CRISI RESPIRATORIA E OSSIGENOTERAPIA

La giornata di ieri è stata particolarmente difficile per il Santo Padre, che ha affrontato una crisi respiratoria acuta. I medici hanno dovuto somministrargli ossigeno ad alti flussi per gestire l’emergenza. Secondo fonti ospedaliere, si è resa necessaria anche una terapia trasfusionale a causa di un’anemia associata a una riduzione delle piastrine.

IL QUADRO CLINICO: POLMONITE BILATERALE E AFFATICAMENTO

Nel corso della conferenza stampa del 21 febbraio, l’équipe medica ha fornito un aggiornamento dettagliato sulle condizioni del Pontefice. “È stato inizialmente curato per una dispnea influenzale a casa, ma in seguito al peggioramento delle condizioni è stato trasferito in ospedale” hanno spiegato i sanitari. Successivi accertamenti radiografici hanno rivelato una polmonite bilaterale, condizione che ha richiesto un adeguamento della terapia. “Papa Francesco ha 88 anni e, comprensibilmente, si è affaticato. Le sue condizioni sono stazionarie, non ha febbre, non è allettato ed è di buon umore, ma la situazione resta delicata” hanno precisato i medici.

Alla domanda se il Papa sia fuori pericolo, la risposta è stata cauta: “No. La situazione resta aperta a tutte le possibilità”.

LA CHIESA IN PREGHIERA PER IL PONTEFICE

Nel frattempo, la Chiesa continua a stringersi in preghiera attorno al Papa. Oggi, alle 17:30, il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, celebrerà una messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano per invocare la guarigione del Pontefice. “Innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre – ha dichiarato Reina – affinché lo sostenga con la sua grazia e gli dia la forza necessaria per superare questo momento di prova”.

La comunità cattolica e i fedeli di tutto il mondo seguono con apprensione l’evolversi della situazione, sperando in un miglioramento delle condizioni di Papa Francesco nei prossimi giorni.

