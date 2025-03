Partita la prevendita per lo Show di Stefano De Martino del 22 luglio al teatro Parco Mitoio di Lamezia Terme

Accompagnata da grande sorpresa e un’immediata attesa, è partita la prevendita dello show di Stefano De Martino del prossimo 22 luglio alle ore 21:30 al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, una delle tappe del Summer Tour di “Meglio Stasera”, lo spettacolo scritto dallo stesso artista insieme a Riccardo Cassini, che ne è il regista, con le musiche di Pino Perris e le coreografie di Andrea Larossa.

Entra così nel circuito dei grandi eventi in Calabria lo splendido Teatro all’aperto realizzato nel Parco Mitoio, un’oasi naturalistica di circa 250 ettari di verde, meta di visitatori, ciclisti ed amanti del trekking. Il teatro, interamente realizzato in pietra verde del Monte Reventino, può contenere fino a 2500 spettatori ed è situato ad un chilometro dalle famose Terme curative di Caronte, facilmente raggiungibile in pochi minuti sia dall’uscita A3 di Lamezia Terme, sia dalla Statale.

“Uno spettacolo in questo Teatro – sottolinea Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento – è un’esperienza speciale, trovandosi in un luogo paesaggisticamente unico e incantevole, tutto da scoprire, immersi nella bellezza e nella quiete della natura; una struttura che contribuirà a valorizzare la zona di Caronte, che merita di essere conosciuta e vissuta da calabresi e turisti!”.

Sull’onda del successo clamoroso di Affari Tuoi su Rai1, De Martino torna dal vivo accompagnato dagli otto orchestrali della Disperata Erotica Band e dal suo gruppo di ballo. L’evento, prodotto da Best Live e ITC2000, distribuito da Terry Chegia, farà parte della 39° edizione di Fatti di Musica, il Festival-premio del live d’autore diretto da Pegna. Già venduti oltre duecento biglietti in poche ore sul circuito Ticketone (a Lamezia: Uffici Show Net)! Per informazioni sullo spettacolo tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it.