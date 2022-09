Paura per rogo in un palazzo di Venezia, evacuati, i residenti intervento dei Vvf, i dettagli

VENEZIA, 22 SET. - Un incendio di vaste proporzioni si è verificato questa sera a Venezia in uno stabile del sestiere di Santa Croce.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco hanno evacuato i residenti ma non vi è alcun ferito.



L'odore di fumo si è sparso per buona parte della città anche a distanza dal luogo delle fiamme.

Secondo quanto precisato dal Comune, l'incendio è avvenuto in un'abitazione di Santa Croce nei pressi di Calle de la Regina. Diversi testimoni hanno lamentato un forte odore di fumo in diverse zone della città.

