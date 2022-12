PayPal si conferma il metodo di pagamento più sicuro e innovativo

Il metodo di pagamento più conosciuto del mondo ha una storia di successo che compie ormai più di 20 anni e sembra continuare a crescere senza sosta.

Probabilmente l’avrai usato almeno una volta o addirittura sarà un metodo di pagamento che utilizzi con regolarità, ma sicuramente conosci il primo sistema di trasferimento di denaro che ha conquistato il mondo e che oggi conta ben 361 milioni di utenti attivi.

PayPal, infatti, nata dalle menti geniali di Elon Musk (Amministratore delegato di Tesla, Twitter, SpaceX, Hyperloop, solo per citarne alcune) e Peter Thiel (attualmente investitore del gruppo Meta e fondatore di Palantir) nel lontano 1998 è rimasta leader indiscussa dei servizi di pagamento digitale a livello globale.

Dai suoi primi anni, non ha mai smesso di crescere, grazie alla sua capacità di rimanere sempre un passo avanti ai suoi competitors (se mai ce ne sono stati) e di mantenere ciò che di più caro c’è al giorno d’oggi: i nostri dati e la nostra privacy.

Questo è il motivo che l’ha reso il metodo di pagamento più diffuso, non solo per acquisti online ma anche nel mondo dell’intrattenimento, dove possiamo vedere, nei casinò che accettano PayPal l’esempio più chiaro di sicurezza dei dati e della propria identità.

PayPal, infatti, ha sempre messo al centro della sua politica il consumatore, confermando la sua mission come quella di offrire la soluzione di pagamento più comoda del web.

Ma la sua forza non deriva soltanto dall’aver reso, per primo, un servizio che aiutava il consumatore a concludere un acquisto online in sicurezza, ma anche dall’essere stato in grado di rinnovarsi.

Con il cambiamento e l’evoluzione del mercato, e soprattutto l’aumento dei consumatori online, si è reso sempre più necessario venire incontro alle esigenze di fasce della popolazione sempre più ampie.

Per questo motivo, PayPal ha introdotto anche in Italia la funzionalità Buy now, pay later che permette di acquistare beni online da 30€ a 2.000€ e pagarli in 3 comode rate.

La cosa più importante da sottolineare è che non ci sono interessi; quindi, si tratta effettivamente di un’opzione conveniente per chi non ha la possibilità di pagare in un’unica soluzione.

Quest’opzione è attiva in Italia solo da quest’anno, ma i dati sono di buon auspicio.

Secondo una ricerca statunitense effettuata nel 2021, il 73% degli utenti afferma che è un’opzione molto utile nella gestione delle spese e del budget e il 68% degli utenti Millenial e Gen Z afferma che è un aiuto nella vita di tutti i giorni.

Sembra, infatti, che negli ultimi 5 anni sia aumentato il volume degli under 35 che accordano finanziamenti per l’acquisto di beni e servizi: 25,2% nel 2022 contro il 22,3% del 2018.

Questo è il risultato di diversi fattori concomitanti: la minor disponibilità economica dovuta all’inflazione e alla perdita di potere d’acquisto, la pandemia che ha portato con sé una rapida digitalizzazione e tassi d’interesse sempre più bassi se non nulli, come quelli che caratterizzano i sistemi di pagamento rateale come PayPal, Klarna, Apple Pay later, ecc.

Calcolando che gli utenti in Italia sono circa 8,7 milioni, è facile pensare che quest’opzione sarà sfruttata da moltissimi utenti.

Nel nostro Paese, PayPal si conferma un metodo che risponde esattamente alle esigenze della popolazione, in quanto secondo Maria Teresa Minotti, direttore generale PayPal Italia “il 50% degli italiani ha ancora delle remore nel lasciare i propri dati online per effettuare pagamenti”.

Questo sentimento, tipico delle generazioni più grandi d’età, sta però arretrando, in quanto sembra che gli over 55 siano la terza fascia, dopo Millenial e Gen Z, in termini di crescita degli acquisti tramite sistemi Buy now, pay later.