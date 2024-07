Pd Catanzaro: subito raccolta firme per referendum contro l’autonomia differenziata, i dettagli

Pd Catanzaro: subito raccolta firme per referendum contro l’autonomia differenziata che ha fatto esplodere le contraddizioni nel centrodestra

Il malcelato blitz del centrodestra al Parlamento ha tristemente confermato le molteplici ragioni che ci hanno spinto, in questi mesi, a dire un forte No su una riforma altamente divisiva e impopolare come quella dell’autonomia differenziata. Le scene di giubilo consumatesi tra gli scranni della Camera, dove senza pudore qualcuno ha pure sfoggiato una bandiera della Regione Calabria, hanno finito per acuire ancora di più le distanze con le forze di opposizione che hanno duramente contestato, nel metodo e nel merito, lo “spacca Italia”.

Un disegno che ha alimentato inutili conflittualità tra Nord e Sud e che non porterà alcun beneficio visibile per tante Regioni che, al di là dei colori politici, hanno manifestato il loro dissenso contro la “secessione dei ricchi”.

Il Partito Democratico ha, fin dall’immediato, sostenuto la necessità di avviare una raccolta firme per indire un referendum e dare la possibilità a tutti gli italiani di esprimere la propria opinione su questa riforma. Di certo, dall’ondata di dichiarazioni e repliche che si sono succedute ieri, è emerso un indice di gradimento non proprio omogeneo all’interno delle diverse voci della maggioranza. Perplessità e contrarietà che risaltano, ancora di più, se guardiamo alla posizione – non scevra da evidenti contraddittorietà - assunta da chi riveste ruoli apicali nel governo regionale e che ha contestato le modalità con cui si è arrivati all’approvazione della legge.

Ora non resta che rimettersi agli strumenti costituzionali per dare legittimamente l’ultima parola agli italiani: il Pd calabrese sosterrà con forza questa mobilitazione politica e popolare per ribaltare l’assurda presa di potere di un centrodestra che considera le riforme come una moneta di scambio”.

Giusy Iemma vicesindaca e Presidente Assemblea regionale PD

Fabio Celia capogruppo PD

Igea Caviano consigliera comunale

Marina Mongiardo Assessora Pd