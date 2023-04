Peschereccio in pericolo con 600 migranti soccorso da Guardia Costiera a Lampedusa.

Continuano gli sbarchi e gli aiuti a migranti in Sicilia, quì un peschereccio in difficoltà dove al suo interno vi erano 600 persone.

Il peschereccio è stato visto e soccorso a circa 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud Orientale, in acque Sar maltesi, dalla Guardia Costiera italiana.

Gli aiuti sono resi difficili per via delle cattive condizioni del tempo. È inoltre probabile che i migranti possano essere condotti in Sicilia, ma dato il numero elevato si penserebbe a una divisione tra i porti di Augusta e Catania che si stanno già preparando per l'accoglienza.

Intanto nella giornata di oggi un'imbarcazione, con 221 persone a bordo, è stata soccorsa dalla Guardia costiera italiana al largo di Lampedusa. «Siamo lieti che tutti siano al sicuro», scrive sui social l’organizzazione senza scopo di lucro Sea Watch. (Fonte immagine dreamstime)

Davì Massimo