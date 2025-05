Più di trecento giovani al Festival dello sviluppo sostenibile 2025 a Lamezia Terme dal tema Costruire un futuro equo e sostenibile

Tempo di lettura: ~3 min

Festival dello sviluppo sostenibile 2025 un evento di taratura nazionale portato a Lamezia Terme grazie ad AIParC Lamezia Terme Aps che quest'anno ha voluto coinvolgere i giovani delle scuole superiori del territorio intervenuti con domande interessanti ed articolate nella terza parte dell'evento. Quest'anno difatti la manifestazione dedicata alla sostenibilità dal tema Per un futuro più equo e sostenibile, è stato caratterizzato da tre momenti. Dopo i saluti istituzionali da parte del presidente di AIParC Salvatore Timpano che si è complimentato con la sede territoriale di Lamezia Terme per la continuità nel portare avanti l'evento nazionale ormai da anni, di Mimmo Gianturco delegato dal Presidente del Consiglio della Regione Calabria Filippo Mancuso (Ente patrocinante l'iniziativa) a portare i suoi saluti, di Monsignor Tommaso Buccafurni Vicario della Diocesi di Lamezia Terme che ha ribadito l'importanza oggi più che mai di trattare temi di grande attualità come quello preso in considerazione da AIParC Lamezia Terme, dei saluti della docente Stefania Pulice a nome della dirigente Simona Blandino del Polo tecnologico Professionale Rambaldi De Fazio e dei saluti della presidente del Centro territoriale di Lamezia Terme Dora Anna Rocca organizzatrice dell'evento giunto alla sua sesta edizione, delegata dalla Dirigente Anna Primavera a portare i saluti ai tanti giovani del Liceo Scientifico e del Polo Tecnologico Rambaldi De Fazio che hanno riempito la sala si è passati al primo step dell'evento dedicato alla esposizione dei relatori: Ugo Rocca Presidente Resit che con dati recenti alla mano e portando come esempi articoli di quotidiani nazionali ha illustrato ai presenti le difficoltà presenti nel settore energetico in Italia legato anche alle resistenze di poteri forti che hanno interesse a mantenere i combustibili fossili come fonte principale di energia a discapito della green energy. Claudia Calidonna direttrice della sede lametina dell'istituto di Scienze atmosfera e clima del Cnr ha priìoiettato i risultati degli studi fatti dal 2019 nella piana lametina per calcolare attraverso il monitoraggio di parametri chimici e fisici il tasso di inquinamento dell'aria puntando l'attenzione sul da farsi per realizzare una vera sostenibilità. Manuela Russo responsabile delle attività didattiche del Rimuseum Unical ha ringraziato la Presidente di AIparC Lamezia a nome della direttrice del Rimuseum ed ha parlato della storia dei musei e di come oggi il museo sia stato reso un luogo in cui imparare divertendosi. Nel caso del Rimuseum ha illustrato come sia stato importante utilizzare i rifiuti per creare un luogo di cultura nel quale si possa approfondire il tema della sostenibilità. Lorenzo Vallin studente al Liceo Scientifico G. Galilei ha trattato il tema dell'energia nucleare come fonte di energia pulita e gli studi recenti nel settore. A seguire Paolo Marraffa funzionario amministrativo al Comune di Catanzaro ha introdotto la seconda parte dell'evento teso a celebrare la figura del professore Vittorio Daniele spiegando come la sua idea di intitolare l'evento al professore luminare della materia, attento ai giovani e alla sostenibilità sia stata accolta all'unanimità da AIParC Lamezia ed ha dunque tracciato alcuni tratti della personalità del professore, cosa che poi è stata approfondita dalle docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, economia e sociologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro: Aquila Villella e Sabrina Ruberto che hanno lavorato a stretto contatto con il docente Daniele. Alla consegna della targa grande la commozione dei familiari del professore: Elisa Rispoli la moglie, Sara la figlie e del fratello del professore Luca Daniele. Elisa Rispoli ha ringraziato AIParC per l'attenzione ricevuta. A seguire molto interessante ed articolata è stata la terza parte caratterizzata dalle domande poste sui libri letti dagli studenti e dalle risposte attente dei relatori: Ugo Rocca, Paolo Marraffa, Manuela Russo, Lorenzo Vallin. La Presidente Rocca si è dichiarata pienamente soddisfatta per l'otttimale riuscita dell'evento che si conferma ancora una volta centrale nell'area della Calabria.

