Piano Strutturale Comunale di Sellia Marina: convocata la Conferenza di Pianificazione

SELLIA MARINA (CZ) 25 NOV - Prosegue l’iter di Approvazione del Piano Strutturale Comunale. Il Documento Preliminare del Piano Strutturale Comunale di Sellia Marina, adottato in Consiglio Comunale con Delibera n. 19 del 23.09.2020, sara' portato al vaglio della Conferenza di Pianificazione cosi' come previsto dalle LUR n. 19/2002 e ss.mm.ii.

A decorrere dal 23 novembre 2020 ed entro il 19 febbraio 2021 TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE DIFFUSI (Cittadini, Imprenditori, Forze Economiche e Sociali, ecc.) possono presentare istanza e/o osservazioni alla pianificazione preliminare già adottata.

Riorganizzare - riqualificare - rigenerare il territorio comunale questi gli obbiettivi principali posti alla base del redigendo strumento urbanistico.

Un momento politico importante, in quanto dopo decenni, si avvia concretamente a soluzione la pianificazione urbanistica del Comune di Sellia Marina che porterà a risvolti di grande interesse dal punto di vista della crescita sociale ed economica nonché a livello occupazionale. Un lungo e fruttuoso lavoro che il sottoscritto e la maggioranza a guida del Sindaco Francesco Mauro ha portato avanti in questi anni con la convinzione che la pianificazione urbanistica porterà a proiettare Sellia Marina a diventare un centro urbano di riferimento per l’intero comprensorio della Provincia di Catanzaro.

Voglio ringraziare altresì il contributo di idee di Tutti i soggetti istituzionali ( Consiglieri di maggioranza e di minoranza, l’Ufficio del Piano, l’Ing. Giusti e il gruppo di Progettazione)

La Conferenza di Pianificazione e' finalizzata ad acquisire pareri e valutazioni da parte di Enti dello Stato, Enti Regionali ed Enti Competenti in materia ambientale, Provincia e Regione, Associazioni ambientaliste, Ordini Professionali e Comuni contermini che concorrono alla procedura di formazione mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o di assenzo, in ordine alla compatibilita' ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il Documento Preliminare costituito dagli studi urbanistici, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dagli studi agronomici e geomorfologici, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del comune con i relativi atti amministrativi e gli avvisi di convocazione.

A tal fine gli interessati possono scaricare dal sito internet del Comune (www.comune.selliamarina.cz.it) apposita scheda di deduzioni o ritirarla presso gli uffici comunali (Protocollo e Urbanistica).

Le istanze dovranno pervenire entro il 19 Febbraio 2021 all'ufficio protocollo dell'Ente o spedite tramite mail-pec a uno dei seguenti indirizzi: urbanistica.selliamarina@asmepec.it; protocollo.selliamarina@asmepec.it

*Architetto - delegato ai Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Sellia Marina

Giuseppe Madia