Picerno-Crotone mister Zauli Analizza il pareggio: "solidità e carattere, ma manca il guizzo" Video

POTENZA 15 FEB - In una conferenza stampa post-match carica di riflessioni, Lamberto Zauli ha analizzato il pareggio a reti bianche tra Picerno e Crotone, mettendo in evidenza sia la tenacia difensiva che il mancato scintillio in fase offensiva della sua squadra. "Abbiamo dimostrato una robustezza difensiva che è uno dei nostri punti di forza, ma ciò che ci è mancato in questa partita è stato quell'estro offensivo, quel guizzo per concludere," ha esordito Zauli, sottolineando come il match sia stato un confronto equilibrato contro un avversario di valore.

Pur avendo uno degli attacchi più prolifici del girone, Zauli ha ribadito che la partita si è risolta in una lotta tattica, con entrambe le formazioni che hanno cercato di prevalere senza riuscire a penetrare le solide difese avversarie. "Abbiamo creato alcune opportunità, ma ci è mancato quel colpo di genio per finalizzare," ha continuato, evidenziando che il punto acquisito non muta l'ambizione della squadra per le prossime sfide.

Guardando avanti, Zauli si è detto ottimista riguardo la capacità del Crotone di risalire la classifica. "Il campionato è lungi dall'essere finito e ho fiducia nelle qualità dei miei ragazzi per raggiungere e superare le posizioni di vertice," ha affermato, trasmettendo una miscela di fiducia e determinazione che caratterizza la sua visione del percorso della squadra.

Rispondendo a domande più specifiche, il tecnico ha attribuito la mancanza di produttività offensiva più alla qualità della resistenza incontrata che a carenze della sua squadra. Ha chiuso l'intervento lodando la solidità difensiva e la crescente sicurezza dei suoi uomini, considerati elementi chiave per le imminenti gare decisive.

Con la prossima sfida contro il Taranto all'orizzonte, Zauli e il suo Crotone procedono con prud

enza, consci delle aree da migliorare ma allo stesso tempo fiduciosi nella forza e nel carattere mostrato finora. Il pareggio non ha minato la determinazione di Zauli, che sembra già proiettato verso la prossima battaglia, un altro incontro diretto che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa al vertice.

"Ogni partita è un capitolo a sé, e siamo pronti a scrivere la prossima pagina," ha concluso il mister, con lo sguardo che trascende il risultato odierno e si posa sulle sfide future, segno che l'ambizione del Crotone rimane salda e inossidabile.

Di seguito il vidseo integrale della conferenza stampa con Mister Zauli dopo AZ Picerno Vs Crotone 0-0