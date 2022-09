Piede piatto ed esercizio fisico: ecco cosa fare

Il piede piatto è caratterizzato da un collasso della volta plantare associato ad una pronazione della regione sotto astragalica, ad un valgismo del calcagno e ad una supinazione dell’avampiede.

In base all’eziopatogenesi si distinguono:

Piede Lasso Infantile;

Piede Piatto Genetico Evolutivo;

Dovuto a cause Secondarie o Anomalie:

-Obesità e sovrappeso;

-Debolezza muscolare;

-Malattie neurologiche;

-Abitudini posturali errate;

-Calzature inadeguate.

Possiamo distinguere quattro tipi di impronta plantare:

1° Tipo : Piede normale;

: Piede normale; 2° Tipo : Piede piatto di 1° grado;

: Piede piatto di 1° grado; 3° Tipo : Piede piatto di 2° grado;

: Piede piatto di 2° grado; 4° Tipo: Piede piatto di 3° grado in cui si ha un collasso della regione astragalo-scafoidea.

Il Piede Piatto Valgo Flessibile Idiopatico del bambino è fisiologico fino al 5° anno di età, divenendo dapprima espressione patologica paramorfica, quindi ancora correggibile.

Nel corso del tempo, entrando a contatto con varie superfici, il piede subisce delle modificazioni lente a carico delle ossa, formando infine l’arcata del piede. In alcuni casi questo non avviene e se non si interviene precocemente, il piede inizia a stabilizzarsi con deviazione verso l’esterno (appunto in valgo) dell’osso del calcagno, che è la causa del piattismo. La correzione o comunque il miglioramento può avvenire entro i primi 9-11 anni di vita.

L’Esercizio Fisico Adattato in età evolutiva, mira a correggere l’errata posizione del piede sia in fase statica, sia in fase dinamica e a ristabilire l’equilibrio di tutta la struttura muscolare e scheletrica del piede e dell’arto inferiore. Un appoggio scorretto del piede altera tutta la biomeccanica posturale.

Gli esercizi correttivi devono essere svolti sotto la stretta supervisione di un professionista:

Esercizi di schema corporeo e presa di coscienza;

Esercizi di sbloccaggio;

Esercizi di flesso-estensione delle caviglie;

Esercizi di mobilizzazione articolare e allungamento muscolare;

Esercizi di stabilità articolare;

Esercizi propriocettivi e di equilibrio;

Andature per migliorare la tecnica del passo;

Esercizi con funicella;

Esercizi sulla sabbia;

Esercizi di rinforzo dei muscoli supinatori (mm. tibiale posteriore e peroneo lungo);

Esercizi di potenziamento dell’azione propulsiva del flessore proprio dell’alluce;

Rinforzo degli estensori e flessori delle dita, per intensificare l’azione cavizzante;

Quando un piede piatto si manifesta attraverso un’impronta plantare particolarmente grave può essere preso in considerazione un trattamento ortesico o, in età adolescenziale, a seguito di dolore/fastidio alla deambulazione prolungata, il trattamento chirurgico.

Dott.ssa Emanuela Larnè