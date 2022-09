In pieno svolgimento il XVIII meeting "Citta di Cosenza" nella piscina comunale (con foto)

COSENZA, 5 GIUGNO – E’ in pieno svolgimento il 18° meeting “Città di Cosenza” di nuoto presso la piscina comunale del Capoluogo bruzio di località Campagnano. La tre giorni natatoria sta vedendo confrontarsi centinaia di atleti provenienti dalle più svariate le società di nuoto sparse nella Regione. La voglia di riprendere le attività ha vinto, così come stanno vincendo la scommessa i vertici della società organizzatrice (ASD Cosenza Nuoto col presidente Francesco Manna in testa) che ha voluto fortemente questo appuntamento, insieme al Comitato Regionale Calabro F.I.N..



Per vedere nuovamente il pubblico sugli spalti ce ne vorrà, ma l’appuntamento è troppo ghiotto per rivedere all’opera i nuotatori agonisti calabresi che si stanno dando battaglia nelle categorie Master, Esordienti A-B, ragazzi, juniores e le gare, nelle dieci corsie della piscina olimpionica, si susseguono con regolarità e nel rispetto del distanziamento soprattutto negli spalti che accolgono le tante squadre che arrivano per la competizione.

I risultati delle gare svolte questa mattina hanno visto tagliare per primi i rispettivi traguardi i seguenti atleti:

Maglia (Arvalia Nuoto Lamezia), Prunestì (Calabria Swim Race Catanzaro), D’Ippolito (Arvalia Nuoto Lamezia), Salomone (Il Gabbiano Paola), Ferrara (Pianeta Sport Reggio Calabria), Richichi (Pianeta Sport Reggio Calabria), Chiappetta (AQA ASD), Novera (Italica Sport SD), Barberi (Italica Sport SD), Pittelli (Arvalia Nuoto Lamezia), Richichi (Pianeta Sport Reggio Calabria), Prunestì (Calabria Swim Race Catanzaro), Ferrara (Pianeta Sport Reggio Calabria), Stabile (Calabria Swim Race Catanzaro), Muggeri (Arvalia Nuoto Lamezia), Arcudi (Pianeta Sport Reggio Calabria), Pittelli (Arvalia Nuoto Lamezia), Praticò (Pianeta Sport Reggio Calabria), Ferraro (AQA), Salomone (Il Gabbiano Paola), Favale (Blu Team Nuoto).









