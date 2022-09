Pirlolandia non esiste. La Juventus pensa a un nuovo tecnico?

TORINO, 23 MARZO 2021- A poche ore dalla sconfitta casalinga contro il Benevento di Pippo Inzaghi, la Juventus si lecca le ferite e scopre che la squadra campana, con un monte ingaggi 200 volte inferiore, é stata in grado di evidenziare tutte le lacune del gioco di Pirlo. Arrivato in estate in pompa magna e con il favore dei grandi quotidiani, che lo esaltavano descrivendo il suo mondo come "Pirlolandia", oggi Pirlo, si trova molto lontano da quella vetta che lui e CR7 avrebbero voluto conquistare. Comanda Conte e comanda Lukaku. Il volto di Ronaldo a fine partita non fa ben sperare. Fuori dalla Champions, lontana dalla vetta e braccata da Atalanta e Napoli, squadre che hanno rispettivamente un monte ingaggi inferiore si 6 e 3 volte. Non poco.

La domanda che tutti si pongono in queste ore é la seguente: ma Pirlo é pronto per una panchina cosí prestigiosa? Per Agnelli lo era. A cercare di venir incontro al "maestro" ci ha pensato un vero guru del calcio, Arrigo Sacchi, il quale si é posto una serie di interrogativi sulla qualità della stoffa che il sarto Pirlo ha dovuto usare. Sacchi ha fatto capire che gli uomini dati a Pirlo non erano poi cosí forti. Eccetto Ronaldo e De Ligt, per Sacchi molti elementi sarebbero pari o addirittura inferiori ad alcuni interpreti dell'Inter. Ci fidiamo di Sacchi, ma vogliamo far notare che la Juventus da nove anni vince lo scudetto, con questo gruppo e con diversi allenatori. La sensazione é che Pirlo paghi due o tre inciampi e che il gap che lo separa dalla vetta sia tale da concentrarsi su chi insegue. Se non é bandiera bianca poco ci manca. Le frasi di circostanza, la calma apparente, sono il preludio a un finale di stagione burrascoso. Molti osservatori concordano sul fatto che sia CR7 che Morata andranno via. E forse anche Pirlo non verrà confermato. Non ci resta che attendere il finale di un film che per i tifosi bianconeri é quasi un horror. Ai posteri l'ardua sentenza.