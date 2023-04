Plastic Free, successo per la raccolta organizzata a Lamezia Terme

Un successo l’evento di raccolta organizzato dall’associazione di volontariato Plastic Free Onlus domenica 02 aprile 2023 sul lungomare Falcone-Borsellino. Il primo appuntamento di pulizia dell’anno sul territorio lametino si conclude con un bilancio molto positivo: un totale di circa 1000 kg di rifiuti raccolti, tra plastica, indifferenziato, vetro e rifiuti ingombranti.

Grazie all’impegno del referente provinciale Nicola Sestito e dei referenti locali Rossella Mercuri, Anna Caputo, Adriano Nero e Rosario Macchione è stata registrata una grande partecipazione: i volontari coinvolti sono stati più di trenta. Adulti e bambini si sono riuniti per lo stesso scopo: ridare dignità a un luogo importante per la città. Grande è stata anche la risposta dei cittadini che facevano sport e si sono interessati all’attività, mostrandosi disponibili a prendere parte all’iniziativa indossando i panni degli eroi in maglia blu.

La spiaggia antistante il lungomare versava in una condizione di serio degrado e ci si è presto resi conto della vastità dell’area e della necessità di ulteriori eventi di raccolta sul posto per riuscire a coprire anche la zona del Cafarone, all’ingresso del lungomare. I volontari hanno assistito anche allo spiacevole ritrovamento di una carcassa di tartaruga marina caretta caretta, che è stata immediatamente segnatala alle autorità competenti.

Il messaggio di cambiamento che l'associazione vuole diffondere è chiaro: l'importanza per il rispetto del pianeta, i benefici di uno stile di vita sostenibile e l'aumento della consapevolezza dei rischi legati alla dispersione dei rifiuti nell'ambiente. Per non perdere i prossimi appuntamenti, si consiglia di seguire le pagine social di Plastic Free (Facebook, Instagram e Linkedin) e dei referenti locali, oltre che il gruppo Facebook Plastic Free Calabria.