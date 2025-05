Platì-IC “De Amicis: “I Promessi Sposi”, spettacolo teatrale in vernacolo.

Tempo di lettura: ~2 min

(Riceviamo e pubblichiamo).

L’istitutocomprensivo statale “De Amicis” Platì-Careri si pone come centro formativo e di crescita culturale per l'intera comunità scolastica. Da quest’anno l’istituto si è allargato ancora di più con l’accorpamento, oltre ai plessi scolastici di Platì e Cirella, delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Careri e Natile. Obiettivo imprescindibile è rendere la scuola “luogo di elaborazione di un pensiero critico” per persone capaci di porsi in interazione con le diversità, sconfiggendo pregiudizi ed intolleranze e contribuendo alla costruzione di un mondo che sia lo specchio tangibile della multiculturalità che deve essere lo sfondo per un’umanità che conservi la “dimensione umana dell’essere”.

A tal proposito si comunica che, nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della lettura tra i giovani, il nostro istituto ha aderito al Maggio dei Libri (campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dal Centro per il libro e la lettura) con la presentazione di uno spettacolo teatrale in vernacolo sui “Promessi Sposi”.

Lo spettacolo, come suggerisce il titolo, sarà incentrato sul celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni, ritenuto il più famoso ed il più letto tra quelli scritti in lingua italiana. I Promessi Sposi è un argomento che abbiamo affrontato ed approfondito in terza media ma, grazie a questo progetto, abbiamo coinvolto anche le altre classi.

In un momento storico caratterizzato da disaffezione verso la scuola e lo studio, risulta sempre più importante offrire agli alunni una didattica coinvolgente ed appassionante. In tal senso, la rappresentazione teatrale non è solo uno spettacolo ma un potente strumento educativo con molteplici scopi:

Sviluppo delle competenze trasversali (linguaggio, comunicazione, creatività, autostima e sicurezza);

Apprendimento interdisciplinare (approfondisce tematiche storiche, letterarie ecc. ed avvicina i ragazzi al mondo del teatro, alla drammaturgia e alle diverse forme di espressione artistica);

Crescita personale e sociale (empatia, responsabilità ed inclusione);

Valore per la comunità (coinvolgendo le famiglie ed offrendo alla comunità locale un momento di aggregazione e fruizione artistica valorizzando il talento giovanile).

L’evento si svolgerà a Locri presso il Palazzo della Cultura “R. Misasi” giorno 23 maggio c.a. con protagonisti i ragazzi della scuola secondaria primo grado di Cirella. Gli studenti si esibiranno in due turni: turno matinée ore 10 riservato agli studenti delle scuole e turno serale ore 18 con invito a tutta la cittadinanza. La commedia sarà suddivisa in dieci scene, le più importanti del celebre romanzo, con un mix di battute divertenti e significative con l’obiettivo di far divertire e far riflettere gli spettatori.

Vi aspettiamo per trascorrere una piacevole ora in compagnia dei nostri studenti.