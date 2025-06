Play-out Serie B, Sampdoria-Salernitana: tutto in 180 minuti tensione alle stelle

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sampdoria-Salernitana, arbitra Aureliano: designazioni ufficiali per il playout di Serie B

Bologna – È arrivata l’ufficialità: sarà Gianluca Aureliano, arbitro della sezione di Bologna, a dirigere la sfida d’andata del playout tra Sampdoria e Salernitana, in programma domenica 15 giugno alle ore 20:30 allo stadio Ferraris di Genova. La partita, valida per i playout del campionato di Serie BKT 2024/2025, mette in palio la permanenza nella serie cadetta e sarà inevitabilmente carica di tensione e significato.

Designazione completa: tra campo e sala VAR

La Commissione Arbitri Nazionale (CAN) dell’AIA ha reso nota la squadra arbitrale che sarà protagonista dell’incontro. A fianco di Aureliano ci saranno gli assistenti Passeri e Costanzo, mentre il quarto ufficiale sarà La Penna. In cabina di regia al VAR sono stati designati due nomi ben noti: Michael Fabbri come VAR e Rosario Abisso come AVAR.

Designazioni ufficiali – Playout andata Sampdoria vs Salernitana

Arbitro: Gianluca Aureliano (sezione di Bologna) Assistenti: Passeri – Costanzo IV Ufficiale: La Penna VAR: Fabbri AVAR: Abisso



Tensione alle stelle: sfida che vale una stagione

La posta in palio è altissima. Dopo una stagione travagliata per entrambe le formazioni, Sampdoria e Salernitana si ritrovano a lottare per non retrocedere in Serie C. La gara d’andata sarà fondamentale per indirizzare l’esito del doppio confronto: ogni decisione arbitrale potrebbe pesare in modo decisivo sull’equilibrio del match.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti