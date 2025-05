Playoff semifinali, ritorno Spezia-Catanzaro 2-1. Buon primo tempo dei giallorossi che salutano i playoff

Tempo di lettura: ~3 min

LA SPEZIA 25 MAG. – Spezia in finale contro la Cremonese, Catanzaro a casa con tanto orgoglio che certifica la bontà delle scelte estive da parte della società giallorossa. Al Picco termina 2-1 con lo Spezia che ha rimontato a stretto giro il vantaggio giallorosso e nella ripresa ha raddoppiato.

Catanzaro immediatamente in avanti per atteggiamento, anche grazie alla batteria di attaccanti messa in campo da Fabio Caserta, ma lo Spezia è attento e le squadre si fronteggiano a tutto campo. Prima occasione un colpo di testa di La Mantia che termina alto (25’) in una gara fallosa e aggressiva. Sull’altro fronte Esposito si gira eludendo Scognamillo ma Quagliata si oppone al tiro dell’attaccante spezzino (30’). A questo punto la gara sale di tono: al 32’ il Catanzaro va in vantaggio sulla punizione di Pompetti respinta da Gori, con Cassandro che di testa la spedisce oltre la linea di porta, mentre Scognamillo finisce in rete con tutta la palla. Lo Spezia reagisce ed Aurelio pareggia pochi minuti dopo (36’), su un cross dalla destra che Pigliacelli respinge, ma sulla palla si avventa Aurelio che trova lo spiraglio giusto a porta praticamente spalancata.

Ripresa con D’Alessandro che rileva Buso e Caserta che schiera i suoi col modulo preferito nei primi mesi (4-2-3-1). Al 6’ D’Alessandro in velocità mette in condizioni Ilie di battere a rete ma Wisniewski mura la conclusione. Al 9’ colpo di testa di La Mantia su punizione di Pompetti con Gori che blocca senza difficoltà. Lo Spezia si fa vedere poco dopo (11’) sull’asse Cassata-Esposito che, in area, scarica per Vignali che spara alto. Lo Spezia trova il 2-1 al 19’ col colpo di testa di Wisniewski (splendida torsione) sulla punizione di Esposito, il difensore spezzino prima di colpire la sfera si libera di Iemmello che termina a terra e l’arbitro convalida dopo l’intervento Var. Il Catanzaro accusa il colpo ma non capitola ulteriormente sugli attacchi liguri, al 34’ D’Alessandro mette una bella palla dentro con Pittarello che colpisce bene di testa ma non trova la porta. La partita si anima per il rosso comminato a Biasci su indicazione Var, per un colpo proibito in area, ma il risultato rimane ancorato sul 2-1, nonostante la bella conclusione sul primo palo di Pittarello al 47’ ben parata da Gori, coi tifosi giallorossi sempre ad inneggiare per le Aquile giallorosse per il bel campionato disputato.

Carlo Talarico

Il tabellino:

SPEZIA-CATANZARO 2-1

MARCATORI: 32’ pt Cassandro (C), 36’ pt Aurelio (S), 19’ st Wisniewski (S).

**SPEZIA** (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju (23’ st Reca); Vignali, Cassata (38’ st Elia), Nagy, Kouda (38’ st Falcinelli), Aurelio (23’ st Bandinelli); Esposito F. (44’ st Colak), Di Serio. A disp.: Chichizola, Ferrer, Esposito S., Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Falcinelli, Lapadula. All.: D’Angelo.

**CATANZARO** (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Bonini; Buso (1’ st D’Alessandro), Pompetti, Petriccione (34’ st Pontisso), Ilie (21’ st Biasci), Quagliata; Iemmello, La Mantia (21’ st Pittarello). A disp.: Gelmi, Borrelli, Brighenti, Antonini, Compagnon, Pagano, Seck. All.: Caserta.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido (RM).

Assistenti arbitrali: Bindoni e Ceccon.

Quarto uomo: Tremolada.

Var: Aureliano. Avar: Rapuano.

ESPULSO: 41’ st Biasci (C) per gioco violento.

AMMONITI: La Mantia (C), Mateju (S), Scognamillo (C).

NOTE: spettatori 11.962 (di cui 1.114 ospiti), incasso totale 172.852 euro. Angoli: 2-2. Recupero: pt 3’, st 5’.