Playoff Serie B: arbitri delle semifinali andata

Serie B, semifinali playoff: designati gli arbitri per Catanzaro-Spezia e Juve Stabia Cremonese

CATANZARO – Si alza la tensione in vista delle semifinali di andata dei playoff di Serie B 2024/2025, con le designazioni arbitrali che contribuiscono a definire il clima di attesa che accompagna i tifosi verso i match decisivi per la promozione in Serie A Enilive.

L’AIA – Commissione Arbitri Nazionale – ha ufficializzato i nomi degli arbitri, assistenti e ufficiali VAR che dirigeranno le gare in programma mercoledì 21 maggio, entrambe con fischio d’inizio alle ore 20:30.

Catanzaro-Spezia: Bonacina al centro, Gariglio al VAR

Lo stadio "Ceravolo" sarà teatro della sfida tra Catanzaro e Spezia, due formazioni che hanno mostrato carattere e qualità nel corso della stagione. A dirigere l’incontro sarà Bonacina, con Tegoni e Rossi M. come assistenti di linea. Il quarto uomo sarà Colombo, mentre la sala VAR vedrà protagonista Gariglio, supportato da Pezzuto in qualità di AVAR.

Una direzione arbitrale di esperienza, chiamata a garantire fluidità e correttezza in un match dal peso specifico altissimo.

Juve Stabia-Cremonese: Collu arbitra al "Menti"

Contemporaneamente, allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, si disputerà la semifinale tra Juve Stabia e Cremonese. Fischietto affidato a Collu, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Ricci. Il quarto ufficiale sarà Sozza, mentre la tecnologia sarà gestita da Meraviglia al VAR e Ghersini come AVAR.

Entrambe le squadre puntano a sorprendere e conquistarsi il diritto di lottare fino in fondo per il ritorno nella massima serie.

Playoff Serie B 2024/25: chi salirà in Serie A?

I playoff di Serie B si confermano una competizione emozionante e imprevedibile, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Con le designazioni arbitrali ora ufficiali, il countdown è iniziato: mercoledì sera i primi verdetti sul campo, tra passione, strategia e sogni di Serie A.

