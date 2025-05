AGGIORNAMENTO. Playoff Serie B, semifinali di ritorno: ufficiali le designazioni arbitrali e le squalifiche di Spezia-Catanzaro e Cremonese-Juve Stabia

Tempo di lettura: ~2 min

La Serie BKT entra nel vivo con il ritorno delle semifinali playoff, in programma domenica 25 maggio. Dopo le sorprese dell’andata, le sfide Cremonese–Juve Stabia e Spezia–Catanzaro promettono scintille. In palio, la finalissima per salire in Serie A.

Ritorno tutto da vivere: Catanzaro cerca l'impresa, Juve Stabia difende il vantaggio

All'andata, lo Spezia ha espugnato il "Ceravolo" con un secco 0-2 sul Catanzaro, ipotecando l'accesso alla finale. Per i calabresi, servirà un’impresa allo "Spezia Stadium", dove sarà vietato sbagliare.

Più equilibrata la situazione tra Cremonese e Juve Stabia: i campani hanno vinto 2-1 al "Menti", ma ora li attende l'inferno dello "Zini", con una Cremonese ferita e determinata a ribaltare il punteggio davanti al proprio pubblico.

Semifinali ritorno

Cremonese vs Juve Stabia (domenica 25 maggio, ore 17.15)

Spezia vs Catanzaro (domenica 25 maggio, ore 19.30)

In caso di parità nel risultato aggregato, va in finale la squadra meglio classificata nella regular season (quella che gioca il ritorno in casa) senza procedere né coi supplementari né coi rigori

Arbitri designati: Manganiello e Maresca per le due sfide decisive

L’AIA CAN ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno:

Cremonese – Juve Stabia sarà diretta da Gianluca Manganiello, con assistenti Dei Giudici e Yoshikawa, IV ufficiale Dionisi, al VAR Pairetto, AVAR Zufferli.

Aggiornamento

Cambio dell’ultimo minuto: Marchetti al posto di Maresca per Spezia–Catanzaro

Alla vigilia di Spezia-Catanzaro, cambia l’arbitro della partita. La sfida di domenica sera non sarà più diretta da Fabio Maresca, bensì da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, come comunicato ufficialmente dall’AIA.

Resta invariata la squadra arbitrale: assistenti Bindoni e Ceccon, quarto uomo Tremolada, VAR Aureliano, AVAR Rapuano.

Squalifiche: Ruggero out per Juve Stabia

Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Marco Ruggero (Juve Stabia), che salterà dunque il match di Cremona. Una defezione pesante per mister Pagliuca, che perde un tassello importante del suo centrocampo.

Il punto: entusiasmo, pressione e sogni di Serie A

Il ritorno delle semifinali promette emozioni e tensione. La Cremonese si affida all’esperienza, mentre la Juve Stabia sogna un ritorno in A dopo un lungo digiuno. Il Catanzaro deve risalire una montagna, ma non ha nulla da perdere. Lo Spezia, forte del vantaggio, cerca solo di completare l’opera.

Domenica sera conosceremo i nomi delle due finaliste. E la corsa verso la Serie A sarà a un passo dalla conclusione.

