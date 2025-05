Playoff Serie C, Longo carica il Crotone: “Contro la Feralpisalò servirà testa e cuore” (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Playoff Serie C, Longo carica il Crotone: “Contro la Feralpisalò servirà testa e cuore”

Il tecnico rossoblù analizza la sfida decisiva: “Partita secca, abbiamo le qualità per fare male. Ma attenzione ai dettagli”





Crotone – La tensione sale allo stadio Ezio Scida, dove il Crotone di Mister Moreno Longo si prepara a sfidare la Feralpisalò nel secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Una gara secca, senza possibilità di appello, che può cambiare il destino di un’intera stagione.

“In partite come queste – ha detto Longo – non basta giocare bene: serve compattezza, fame e concentrazione massima. Abbiamo tutto per giocarci le nostre carte, ma dobbiamo farlo con umiltà.”

Il Crotone arriva all’appuntamento forte di un’identità ritrovata e del sostegno di un pubblico che crede nella Serie B. La squadra ha mostrato solidità mentale e fisica nella fase a gironi, e ora si affida all’esperienza del mister e alla voglia di rivalsa di molti protagonisti.





Edgar Ciani: “Bari? Tanta qualità, ma non ancora sfruttata”

Nel corso del prepartita ha parlato anche Edgar Ciani, attaccante dell’United Riccione ed ex Bari, con uno sguardo puntato anche sulla corsa playoff di Serie B.

“Il Bari ha una rosa forte, ma non ha ancora espresso tutto il potenziale. Credo che nei playoff, se ci arriva, possa fare bene. Soprattutto se gioca con due attaccanti: si completano, si danno forza a vicenda.”

Ciani ricorda la stagione 2013/14 con un Bari in piena crisi societaria ma capace di reagire grazie alla forza del gruppo. “Quando hai qualità in mezzo al campo, nei momenti decisivi tutto può cambiare.”





Il nodo attacco: meglio con due punte?

Il tema più caldo per i tifosi del Bari resta lo schieramento offensivo. Secondo Longo:

“Favilli è l’unico che può reggere da solo il peso dell’attacco. Bonfanti, Lasagna e Novaković rendono meglio con un compagno accanto. E si vede: quando giocano in coppia, tutti migliorano.”

Ciani conferma:

“In questo momento servono due punte. Quando gli attaccanti segnano, si trascina tutta la squadra.”





La volata playoff: partite, incroci e insidie

Il Bari sarà impegnato contro il Cittadella, che lotta per salvarsi. Una trasferta ad alto rischio, come spiega lo stesso Longo:

“È uno dei campi più difficili, non abbiamo precedenti favorevoli. Ma se vinciamo lì, i playoff cambiano volto: la nostra squadra può dire la sua.”

Occhi puntati anche su Palermo, Modena, Carrarese, Catanzaro e Suttirol. Tutte ancora in corsa, tutte con motivazioni forti. E proprio Ciani fa il suo pronostico:

“Modena è la mia candidata. Ha due gare in casa, e potrebbe essere la sorpresa.”





Fiducia e tifo: la spinta del San Nicola

Ciani chiude con un messaggio al pubblico biancorosso:

“Se il Bari entra nei playoff, il San Nicola diventa un’arma in più. L’ambiente, il tifo, lo stadio pieno… è un fattore che può far paura a chiunque.”

Con la corsa alla promozione che entra nel vivo, il Crotone sogna il colpo grosso. E lo fa con una guida chiara in panchina: Mister Longo ha acceso la miccia. Ora tocca ai suoi.

