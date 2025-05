Tempo di lettura: ~3 min

Playoff. Serie A cercasi: Catanzaro - Spezia, Juve Stabia - Cremonese, quattro belve in gabbia, due ruggiti mercoledì sera

Mercoledì 21 maggio alle ore 20:30 si alza il sipario sulle semifinali playoff Serie BKT 2024/25. Due sfide ad alta tensione – Catanzaro-Spezia e Juve Stabia-Cremonese – mettono in palio l’accesso alla finale per la promozione in Serie A, ultimo pass disponibile dopo quelli conquistati da Sassuolo e Pisa.

Catanzaro-Spezia: storia e ambizione si incrociano al “Ceravolo”

Per il Catanzaro si tratta della seconda semifinale consecutiva in Serie BKT, un traguardo che testimonia la crescita di una squadra sempre più solida e ambiziosa. I giallorossi ritrovano lo Spezia in uno scontro inedito nella storia dei playoff cadetti. La cornice sarà quella del Nicola Ceravolo, già pronto a infiammarsi.

I numeri raccontano di una sfida equilibrata: nella regular season, entrambe le squadre si sono distinte per organizzazione difensiva e pericolosità sulle palle alte. Spezia e Catanzaro sono rispettivamente prima (18) e seconda (17) per gol segnati di testa, e condividono il podio per clean sheet stagionali, con 16 e 14 partite concluse a porta inviolata.

Sul fronte offensivo, occhi puntati su Pietro Iemmello per i padroni di casa: il bomber giallorosso ha già segnato quattro volte allo Spezia e punta a diventare il primo giocatore a colpirlo per cinque volte in Serie B. Dall’altra parte, Francesco Pio Esposito rappresenta la giovane promessa: 17 gol e 2 assist per il classe 2005, che potrebbe entrare nella ristretta élite degli Under 21 con almeno 20 partecipazioni attive al gol nei principali campionati europei.

Juve Stabia-Cremonese: la fame delle Vespe contro la potenza grigiorossa

Al Romeo Menti, la Juve Stabia torna a respirare l’aria delle semifinali playoff dopo 13 anni, ma l’ostacolo è di quelli durissimi: la Cremonese di Giovanni Stroppa. I precedenti non sorridono ai campani, mai vittoriosi contro i grigiorossi nei quattro incroci ufficiali, ma l’entusiasmo ritrovato dopo la vittoria contro il Palermo può fare la differenza.

Le statistiche evidenziano un forte contrasto stilistico: la Juve Stabia è la squadra che ha tirato meno in tutta la stagione (394 conclusioni), mentre la Cremonese è seconda solo allo Spezia per tiri totali (597). Tuttavia, l’efficacia al tiro premia entrambe, con percentuali realizzative superiori al 10%.

Da un lato c’è Andrea Adorante, autore del gol decisivo nel primo turno e pronto a superare il proprio record stagionale con una rete che lo consacrerebbe tra i protagonisti del torneo. Dall’altro, Jari Vandeputte, leader degli assist in Serie BKT con 13 passaggi vincenti: solo Berardi ha fatto altrettanto, e solo Salah ha fatto meglio in Europa dal 2023 a oggi.

Verso la finale: ogni dettaglio può fare la differenza

Queste semifinali rappresentano molto più di una semplice tappa: sono il crocevia tra sogno e realtà. Un vantaggio conquistato nell’andata può indirizzare pesantemente il ritorno, e con esso la finale. Il cammino verso la Serie A è duro, ma la posta in palio è altissima. Mercoledì sera le luci si accenderanno sui campi di Catanzaro e Castellammare: sarà il campo, come sempre, a scrivere il prossimo capitolo.