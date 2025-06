Playout a rischio: caos in Serie B, la Salernitana riapre il caso e il TFN fissa un’udienza d’urgenza

Tempo di lettura: ~3 min

Sampdoria e Salernitana ancora in attesa: il destino dei playout di Serie BKT è appeso al verdetto del Tribunale Federale Nazionale.

GENOVA – Nuovi colpi di scena nel campionato di Serie BKT: i playout tra Sampdoria e Salernitana, programmati per il 15 e 20 giugno, rischiano un ulteriore rinvio. Il motivo? Il ricorso presentato dal club granata contro la decisione di annullare lo spareggio salvezza inizialmente previsto contro il Frosinone per lo scorso 18 maggio.

Il TFN apre alla discussione: udienza fissata per venerdì 13 giugno

Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto la richiesta della Salernitana di discutere in via cautelare la legittimità del rinvio del playout con il Frosinone. Una decisione che riapre i giochi e getta nell’incertezza anche lo spareggio salvezza tra i campani e i blucerchiati. L’udienza è stata fissata con procedura d’urgenza per venerdì 13 giugno, una data chiave per comprendere se il calendario dovrà nuovamente essere stravolto.

La strategia della Salernitana: tra giustizia sportiva e speranze di ripescaggio

La società del presidente Danilo Iervolino non si è limitata a protestare, ma ha portato avanti una battaglia legale su più fronti. Dopo il ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI, ora è il TFN ad esprimersi sulla questione. Al centro della disputa c’è la contestazione della tempistica e della trasparenza con cui è stato rinviato il primo playout con il Frosinone.

Il sospetto, neanche troppo velato, è che il posticipo sia servito a prendere tempo per risolvere il caos legato alla posizione del Brescia, club a rischio penalizzazione o mancata iscrizione. La Salernitana spera che un’eventuale bocciatura del Brescia possa riaprirle le porte della Serie B, anche in caso di sconfitta sul campo.

Le date ufficiali restano, ma il rinvio è più che probabile

Ad oggi, il comunicato della Lega Serie BKT conferma le date del 15 e 20 giugno per l’andata e il ritorno del playout tra Sampdoria e Salernitana. Ma l’ombra lunga dei ricorsi e l’attesa dei pronunciamenti ufficiali rendono questo calendario estremamente fragile.

L’impressione diffusa è che un nuovo rinvio sia non solo possibile, ma probabile. Anche perché lo stesso TFN, pur non accogliendo formalmente il ricorso, ha riconosciuto la necessità di discuterne nel merito, un passaggio che apre nuovi scenari a pochi giorni dal fischio d’inizio.

Sampdoria spettatrice forzata

In tutto questo, la Sampdoria resta a guardare, intrappolata in un limbo burocratico che la costringe a pianificare allenamenti e preparazione senza certezze. Un paradosso che mette a dura prova anche il lavoro dello staff tecnico e la concentrazione dei calciatori, già reduci da una stagione complicata.

Conclusione: la Serie B tra campo e carte bollate

La vicenda dei playout si inserisce in un contesto sempre più delicato per il calcio italiano, dove le decisioni sportive sembrano spesso subordinate alle aule dei tribunali. La speranza è che la giustizia faccia il suo corso rapidamente, ma il rischio di vedere ancora una volta il calendario modificato all’ultimo momento è reale.

Venerdì 13 giugno sarà una data chiave per capire se la Serie B riuscirà a risolvere uno dei suoi ennesimi rebus, o se si aprirà l’ennesimo capitolo di una stagione segnata più dalle polemiche che dal pallone.

