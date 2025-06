Playout andata. Serie B: Sampdoria – Salernitana tutte le info per la prevendita biglietti

Tempo di lettura: ~5 min

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di vendita per l’incontro Sampdoria-Salernitana, in programma alle ore 20:30 di domenica 15 giugno p.v. allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale gara di andata del playout della Serie BKT 2024/25.

L’U.C. Sampdoria al fine di evitare lunghe code presso le rivendite autorizzate consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti online (WEB) tramite il proprio canale ufficiale sampdoria.ticketone.it .

L’evento non è compreso nell’abbonamento 2024/25.

Prelazione abbonati 2024/25

Gli abbonati della stagione 2024/25 (tessere invalidi comprese) potranno acquistare in prelazione esclusivamente il loro posto dalle ore 15.00 di mercoledì 11 giugno ed entro le ore 23:59 di venerdì 13 giugno 2025. I posti non rinnovati in prelazione saranno disponibili in vendita libera.

La società ha fissato un prezzo simbolico di 1,00 euro (commissioni escluse) per tutti gli abbonati della stagione 2024/25 che acquisteranno il tagliando solo ed esclusivamente online (WEB) su sampdoria.ticketone.it – il prezzo del tagliando sarà altresì di 5,00 euro per coloro che acquisteranno il tagliando utilizzando i punti vendita autorizzati ticketone.

Un abbonato che desidera acquistare un tagliando in un posto diverso da quello occupato durante la stagione 2024/25 potrà farlo esclusivamente dopo la fine della vendita in prelazione, perdendo però il diritto al prezzo riservato agli abbonati.

Vendita Libera

Acquista online, evita code e risparmia

Chi acquista esclusivamente online (WEB) su sampdoria.ticketone.it potrà usufruire di uno sconto del 50% (commissioni escluse) rispetto ai prezzi dei punti vendita autorizzati ticketone come da tabella prezzi a seguire.

Info utili

Comprare online è semplice e veloce e, per gli abbonati che intendono esercitare il diritto di prelazione, si può decidere, in autonomia, se acquistare il biglietto a proprio nome o cedere la propria prelazione direttamente ad un altro utilizzatore.

I biglietti potranno essere acquistati sia in formato cartaceo che caricati direttamente sulla fidelity card (sampcard/doriacard) attiva e in corso di validità. Anche le fidelity card scadute nel 2024/25 ma non ancora rinnovate saranno abilitate alla prelazione.

La vendita, sia libera per i posti disponibili che in prelazione , inizierà alle ore 15:00 di mercoledì 11 giugno presso i seguenti punti vendita:

On-line su ticketone.it Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale ( clicca qui per cercare la rivendita più vicina) Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r ( domenica 15 giugno fino alle ore 18:30) Botteghino stadio di Via Monnet (aperto solo nella giornata di domenica 15 giugno a partire dalle ore 18:30)



Modalità di acquisto on-line in prelazione

Collegarsi al sito internet ticketone.it e creare un account qualora non sia già stato fatto Selezionare l’evento “Sampdoria vs Salernitana” Playout Selezionare il tasto “PRELAZIONE”



ATTENZIONE: Sarà possibile riscattare la prelazione on-line anche con la fidelity card scaduta (sampcard/doriacard). Per usufruire della prelazione sarà sufficiente inserire i dati della fidelity card scaduta al momento della selezione. Una volta completata questa operazione, si potrà procedere con l’acquisto del biglietto scegliendo esclusivamente la modalità stampa@casa, che prevede l’invio del titolo d’ingresso direttamente via e-mail in formato elettronico (PDF).

Inserire negli appositi campi il numero di SAMPCARD o DORIACARD associato alla tessera (inizia per 016…) ed il codice sicurezza-listicket (codice alfanumerico). Il diritto di prelazione sarà associato alla fidelity card del titolare dell’abbonamento 2024/25 e non all’eventuale utilizzatore delegato. Qualora si intenda riscattare il diritto di prelazione ma intestare il biglietto ad un altro utilizzatore sarà possibile come da seguenti indicazioni Selezionare la tariffa che si intende acquistare Scegliere la modalità di fornitura del titolo ovvero se in digitale (caricato direttamente sulla fidelity card) o stampa@casa (biglietto cartaceo inviato via posta elettronica) quest’ultima modalità da utilizzarsi obbligatoriamente qualora la fidelitycard fosse scaduta. Intestare il titolo o inserendo i dati anagrafici dell’utilizzatore o acquisirli direttamente dalla fidelity card. Una volta terminata l’operazione di pagamento si riceverà una mail di conferma da Ticketone con il titolo allegato. Controllare anche nella posta indesiderata. Se il titolo viene caricato direttamente sulla fidelity si potrà verificare l’esito dell’operazione andando a stampare il segnaposto nel menù dei servizi post-vendita indicato con tre linee orizzontali nella home page del sito ticketone.it



Per qualsiasi motivo se l’operazione dovesse concludersi con esito negativo si consiglia di ripetere l’operazione dopo 20 minuti.

PREZZI VENDITA LIBERA

INTERO INTERO WEB RIDOTTO UNDER 14 RIDOTTO UNDER 14 WEB **RIDOTTO INVALIDO 100% *TRIBUNA ONORE 300,00 € 150,00 € N.D. N.D. N.D. TRIBUNA INFERIORE 70,00 € 35,00 € 30,00 € 15,00 € N.D. DISTINTI 10,00 € 5,00 € 5,00 € 2,50 € 5,00 € GRADINATE 10,00 € 5,00 € 5,00 € 2,50 € N.D. SETTORE 6 10,00 € 5,00 € 5,00 € 2,50 € N.D.

*Tavolo hospitality compreso nel prezzo del biglietto.

**In vendita solo presso la biglietteria stadio/service center e botteghini previa presentazione certificato di invalidità. Per informazioni e assistenza contattare la società all’indirizzo mail [email protected]

N.D. tariffa non disponibile

RIDUZIONI E PROMOZIONI

RIDOTTO UNDER 14 per i nati dal 16/06/2011

ATTENZIONE: tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di biglietto.

LIMITAZIONI: I residenti nella regione Campania potranno acquistare solo ed esclusivamente i tagliandi per il settore ospiti ad eccezione dei possessori di Sampcard emessa entro il 10 giugno.

INFO E SETTORE OSPITI

I residenti nella regione Campania potranno acquistare biglietti solo ed esclusivamente per il settore Ospiti. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 11 giugno e fino alle ore 19:00 di sabato 14 giugno p.v. presso i seguenti punti vendita:

On-line su ticketone.it Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale ( clicca qui per cercare la rivendita più vicina)



Prezzo 10,00 euro.

INFO PARCHEGGIO OSPITI

Uscita consigliata: Genova Est. Parcheggio denominato “Piastra Genova Est”.

CAMBIO NOMINATIVO

Clicca qui per conoscere le modalità per cambiare il nominativo del biglietto

FIGC CONI AIA

Per questa partita non verranno rilasciati accrediti per la categoria

ACCREDITI STAMPA E FOTOGRAFI

Clicca qui e scopri come richiedere gli accrediti

Per informazioni e assistenza contattare il Service Center Sampdoria mediante i seguenti contatti:

indirizzo mail: [email protected] telefono: 0107940442

