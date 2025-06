Playout Serie B, beffa genoana: acquistano biglietti per Samp-Salernitana con nomi inventati

Tempo di lettura: ~2 min

Playout Serie B: tifosi del Genoa acquistano biglietti per Samp-Salernitana con nomi inventati, il club annulla tutto

GENOVA — Una partita da dentro o fuori, uno stadio che si prepara alla battaglia salvezza… e un colpo di scena degno del miglior derby. In vista del playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, in programma domenica 15 giugno allo stadio Ferraris, i tifosi del Genoa hanno messo in atto un’azione goliardica che ha costretto la società blucerchiata a intervenire immediatamente.

Biglietti a prezzi popolari per riempire il Ferraris

Per infiammare la tifoseria e sostenere la squadra in uno degli appuntamenti più delicati della stagione, la Sampdoria aveva lanciato una campagna prezzi super agevolata: solo 1 euro per gli abbonati, 2,50 per i ridotti e 5 euro per gli altri settori. Una mossa pensata per colorare gli spalti di blucerchiato e spingere la squadra verso la salvezza.

Lo scherzo dei genoani: biglietti acquistati con nomi ironici

Ma al primo giorno di vendita libera, scattato mercoledì, è arrivata la sorpresa: centinaia di biglietti sono stati acquistati da utenti con nomi sospetti e palesemente inventati, come "Massimo Ferrero", "Gabriele Gravina", "Parte Lesa", "Olly Balorda Nostalgia", fino a storiche glorie rossoblù come "Diego Milito" e "Franco Scoglio".

Un gesto che i tifosi del Genoa hanno messo in atto per svuotare simbolicamente il Ferraris durante una gara decisiva per i cugini blucerchiati, trasformando una normale operazione di biglietteria in un caso mediatico.

La risposta della Sampdoria: "Biglietti annullati, agiremo legalmente"

La reazione della società non si è fatta attendere. Attraverso un comunicato ufficiale, la Sampdoria ha annullato tutti gli acquisti ritenuti sospetti, avvisando che “i trasgressori sono perseguibili per legge e possono essere segnalati alle autorità competenti”.

Una presa di posizione netta, che conferma la volontà del club di garantire un ambiente corretto e regolare per un match che può determinare il futuro della società.

