Playout Serie B, Salernitana-Sampdororia rinviata al 22 giugno: accolta la richiesta del club campano

SALERNO – La Lega Serie B ha ufficializzato il rinvio della gara di ritorno del playout tra Sampdoria e Salernitana, inizialmente prevista per venerdì 20 giugno. Il match si disputerà invece domenica 22 giugno alle ore 20.30.

La decisione è arrivata dopo la richiesta formale presentata dalla U.S. Salernitana 1919, a seguito della grave intossicazione alimentare che ha colpito otto calciatori e diversi membri dello staff tecnico durante il rientro da Genova, dove si era disputata l’andata del playout il 15 giugno, conclusasi con la vittoria per 2-0 della Sampdoria.

La Lega B, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato di aver preso atto della documentazione medico-sanitaria presentata dalla società campana, delle risultanze ospedaliere e della querela inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova. Dopo aver consultato la Commissione Medico-Scientifica Federale e la FIGC, e in parziale modifica del precedente comunicato ufficiale n. 226 dell’11 giugno, ha disposto lo slittamento del match.

> “Domenica 22 giugno 2025 ore 20.30: Salernitana - Sampdoria (anziché venerdì 20 giugno 2025, ore 20.30)” si legge nella nota della Lega Serie B.

Intanto la Sampdoria, che aveva pianificato un ritiro a Trigoria per preparare il ritorno, ha sospeso temporaneamente la preparazione in attesa della nuova data. Il club blucerchiato è ora al lavoro per rimodulare il programma tecnico.

Il ritorno dei playout si preannuncia carico di tensione sportiva e polemiche, dopo una settimana turbolenta che ha visto la Salernitana alle prese con un’emergenza sanitaria senza precedenti.