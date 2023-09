Policlinico di Catanzaro: inaugurata la nuova risonanza magnetica in un passo avanti per la sanità calabrese

Rinnovamento tecnologico in Calabria: Policlinico di Catanzaro accoglie nuova risonanza magnetica

CATANZARO, 27 SETT. - In un significativo passo avanti per la sanità calabrese, il Policlinico "Renato Dulbecco" di Catanzaro ha inaugurato una nuova risonanza magnetica di ultima generazione. La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente della Regione e commissario ad acta per la sanità, Roberto Occhiuto, insieme al commissario straordinario Vincenzo La Regina, al direttore di Neuroradiologia Umberto Sabatini e ai medici del reparto di Radiologia.

"Nonostante la Calabria abbia sempre avuto risorse significative per attrezzature mediche, queste non sono state utilizzate tempestivamente in passato," ha dichiarato Occhiuto. "Tuttavia, negli ultimi 18 mesi, abbiamo accelerato tutte le procedure per fornire ai nostri ospedali e ai professionisti sanitari le strumentazioni più avanzate, migliorando così la qualità della sanità per i cittadini calabresi."

Secondo il management dell'Azienda Dulbecco, il nuovo macchinario rappresenta un primo, ma significativo, passo nel rinnovamento tecnologico che mira a potenziare l'area radiologica dell'ospedale e della struttura universitaria.

Occhiuto ha poi aggiunto: "Desidero esprimere i miei complimenti al management dell'Azienda e al commissario straordinario La Regina per aver completato tutti gli adempimenti legislativi necessari per questo risultato. Tuttavia, non dobbiamo essere soddisfatti. Anche se stiamo facendo progressi, c'è ancora molto da fare per garantire una sanità di alta qualità in Calabria."