PoliMi-Open Days 2020. Presidente Rocca: Ecco perché scegliere il Politecnico di Milano. (Video)

In Occasione dell’Open Days virtuale organizzato dal Politecnico di Milano, Alessio Rocca Presidente del Consiglio degli Studenti manda un messaggio a tutti gli studenti delle scuole superiori Italiane che intendono iscriversi al Politecnico di Milano.

Ecco Il testo integrale del messaggio.

Cari studenti e studentesse,



Benvenuti all’Open day Virtuale del Politecnico di Milano!

Mi presento, io sono Alessio Rocca e ricopro il ruolo di Presidente del Consiglio degli Studenti, rappresento quindi tutti gli studenti del politecnico e l’anno prossimo anche tutti i ragazzi e le ragazze sono sono adesso tra di voi ed entreranno a far parte della nostra grande e bella comunità!

Avrei tanto voluto potervi conoscere di persona uno per uno parlarvi di quanto è interessante il politecnico di Milano e accompagnarvi nei tanti spazi dell’università per farvela conoscere, al momento però non è possibile e provo una strana emozione a parlarvi da una telecamera.

Perchè il Politecnico di MIlano?

Perché qui la formazione è di alta qualità, in aula si vive un ambiente stimolante sia con i docenti che con tutti i colleghi ed è così che si formano dei professionisti,

Perchè nei ranking la nostra scuole di ingegneria architettura e design hanno alti posti in classifica.

Perchè il Politecnico di Milano crede nello sport e si impegna attivamente a renderlo parte integrante della nostra vita universitaria!

Perchè il Politecnico con fermezza ed orgoglio il nostro ateneo appone il proprio logo alla sfilata del pride di Milano, si batte per le pari opportunità e va contro la discriminazione. Ed io ne sono orgoglioso, non solo come membro della comunità lgbti+ ma soprattutto come cittadino convinto che dalle università debba partire la costruzione di una società sempre migliore.

Perchè il Politecnico di Milano è pieno di associazioni studentesche nella quali è possibile andare oltre la lezione frontale del docente e fare delle esperienze che altrimenti non si potrebbero fare, esperienze che ci formano moltissimo come persone, come cittadini. Associazioni che si occupano di musica, di cultura, di progettazione di razzi, di internazionalizzazione, di politica universitaria, di informatica e tanto tanto altro. E in queste associazioni è davvero facile conoscere tanti nuovi amici, con i quali si costruiranno dei rapporti solidi che rimarranno per sempre.

perchè il Politecnico è fortemente inserito ed integrato nel mondo delle aziende e sono innumerevoli le possibilità che vengono concesse agli studenti laureati o già prossimi alla laurea

Perché al Politecnico abbiamo 7 valori che vogliamo ci contraddistinguano! E Sono la Professionalità che utilizziamo in tutto ciò che facciamo, la responsabilità con cui agiamo quotidianamente, la fiducia che riponiamo nelle persone, l’equità: principio cardine con il quale ci impegniamo a garantire pari opportunità, l’integrità e la trasparenza della nostra comunità e soprattutto, l’ho lasciato per ultimo perchè lo ritengo il più importante: il rispetto assoluto nei confronti di tutto e di tutti.





… e potrei continuare ancora, ma lascio a voi scoprire personalmente cosa significa far parte del Politecnico di MIlano.

Noi siamo quella fortunata generazione nata nel periodo storico più particolare di sempre!

E la nostra generazione ha delle grandi responsabilità, dobbiamo riuscire nel difficilissimo obiettivo di costruire un mondo sempre più equilibrato, da ogni punto di vista. Per fare questo bisogna essere delle persone competenti, adeguatamente formate, ma soprattutto all’altezza. E il Politecnico di Milano è un Ateneo in grado di formare delle persone e di forgiare delle personalità che siano all’altezza.

Dunque, se non avete già fatto il test, studiate affinché possiate superarlo!



Per qualsiasi informazione potete tranquillamente scrivermi! Mi trovate su tutti i social network.

In Bocca al Lupo a tutti! Ci rivedremo non appena saremo colleghi!



Sul Sito del Politecnico di Milano tutti gli aggiornamenti https://www.polimi.it/landingpages/opendays-2020/





Video integrale dell’ Open Days 2020: Il saluto del Presidente del Consiglio degli Studenti Alessio Rocca