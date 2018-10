Ponte Morandi, via libera al rientro degli sfollati negli immobili della zona rossa

GENOVA, 16 OTTOBRE - A poco più di due mesi dal crollo del ponte Morandi, arriva il via libera al rientro degli sfollati nelle case della zona rossa. La commissione tecnica ha dato parere favorevole dopo aver analizzato i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio con sensori della pila 10 del troncone di levante.

“Promessa mantenuta”, ribadiscono il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, che fin dai giorni immediatamente successivi al crollo si erano battuti per garantire agli sfollati un pronto rientro nelle proprie abitazioni. Le procedure di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak saranno avviata giovedì 18 ottobre”.

Diverse, comunque, le misure di sicurezza previste per il rientro degli sfollati. In caso di superamento della soglia d'attenzione, rilevata dai sensori, si dovrà disporre l'evacuazione entro quattro minuti e si dovrà interdire l'accesso a tali aree fino a nuova comunicazione della Commissione tecnica.

Ancora, qualora la visibilità dovesse essere inferiore ai 1000 metri, la velocità media del vento dovesse superare i 10 m/s o dovesse subentrare un’allerta meteo di qualsiasi livello, le operazioni non potranno essere avviate o, se già in corso, dovranno essere sospese.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilsole24ore.com