Poste: firma accordo sindacale, 3.170 inserimenti lavorativi in 2019

ROMA 13 MARZO - Poste Italiane ha sottoscritto con tutte le organizzazioni sindacali un accordo quadro sugli andamenti occupazionali per il 2019. L'intesa, spiega Poste in una nota, segue quello firmato a giugno sulle politiche attive del lavoro per il triennio 2018-2020, definendo nel dettaglio gli interventi nei diversi ambiti organizzativi da attuare nel corso di quest'anno. Nella cornice definita a giugno, le parti hanno concordato per il 2019, nell'ambito di una complessiva riorganizzazione, interventi di politiche attive per 3.170 nuovi inserimenti.

Tra i punti salienti dell'accordo: la definizione di un nuovo modello di funzionamento della rete logistica basato su ingenti investimenti in automazione e sulla introduzione della "Lean Production", una modalita' di organizzazione del lavoro che garantisce il miglioramento continuo dei processi produttivi attraverso la partecipazione dei lavoratori; nuove assunzioni di risorse part time negli stabilimenti di Posta, Comunicazione e Logistica a fronte di un piano di uscite basato su esodi volontari incentivati.

Analogamente, per quanto riguarda le attivita' di ripartizione viene individuato lo strumento dell'esodo volontario incentivato come principale modalita' per il rightsizing dell'organico connesso all'introduzione di nuovi processi organizzativi, di nuove tecnologie e strumenti di lavoro.