Prayer And Color: corso Iconografia Cristiana del maestro Enrico Morisco a Benevento dal 25 Luglio - 3 Agosto 2020

BENEVENTO, 6 GIU - A cura del maestro Iconografo Enrico Morisco e con la collaborazione di Luca Zolli

Ogni anno Prayer And Color organizza corsi di vari livelli di iconografia cristiana per tutti coloro che hanno il desiderio di conoscere il mondo delle icone cristiane.

Dal 25 luglio al 3 agosto siamo lieti di invitarvi al corso di primo livello che si terra’ a Benevento presso contrada San Cumano.



Questo laboratorio di iconografia ha lo scopo di insegnare in maniera capillare le basi dell’iconografia cristiana tradizionale nelle sue varie componenti attraverso le diverse fasi di completamento dell’icona di San Michele Arcangelo con basi di teoria teologica.

Il corso permetterà a tutti i partecipanti che ne faranno parte di essere introdotti in un vero e proprio cammino nel mondo delle icone cristiane frequentando anche momenti di preghiera, tutto in un’atmosfera immersa nella natura.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 13 luglio 2020.

www.prayerandcolor.com

PER MAGGIORI INFO E COSTI

prayerandcolor@gmail.com

OPPURE CONTATTARE

Luca Zolli: 3922919494