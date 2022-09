Premier Conte rinvia sulla prescrizione, verso un disegno di legge stop all'emendamento di Iv

Premier Conte rinvia sulla prescrizione, verso un disegno di legge stop all'emendamento di Italia Viva, alta tensione con i Dem

ROMA 12 FEB - Un disegno di legge del governo sulla prescrizione, da approvare nel Cdm di giovedì con la riforma del processo penale. Un rinvio dello scontro nella maggioranza, con la scelta di non inserire invece il 'lodo Conte bis' nel decreto Milleproroghe.



No del governo all'emendamento di Italia Viva, ma la Lega lo firma. 'Non ritiriamo il lodo Annibali', assicura Rosato. Bonafede: 'Nessuna sponda a chi alza i toni'. Zingaretti attacca i renziani, definendo l'ipotesi di una sfiducia al Guardasigilli 'un insopportabile teatrino'.