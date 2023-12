Premier Giorgia Meloni a Porta a Porta: impegno deciso nella lotta alla mafia e tributo alle vittime. Video

In una recente edizione speciale del programma televisivo "Porta a Porta", la premier italiana Giorgia Meloni ha affrontato il tema della lotta alla mafia, evidenziando l'impegno del suo governo in questa battaglia cruciale. Durante l'intervista, trasmessa su Rai1, Meloni ha espresso la sua determinazione nel contrastare l'influenza della criminalità organizzata in Italia.

Meloni ha sottolineato l'importanza del carcere ostativo, una misura punitiva per i condannati per reati di mafia, e ha discusso la questione di Caivano, un comune noto per le sue difficoltà nella lotta contro la criminalità organizzata. Queste dichiarazioni riflettono la posizione ferma e decisa del governo attuale nel contrastare la mafia.

Inoltre, la premier ha citato Paolo Borsellino, un magistrato anti-mafia assassinato, sottolineando che "il consenso rende la mafia quel che è. Questa citazione richiama l'attenzione sulla necessità di una maggiore consapevolezza e partecipazione civica per debellare l'influenza mafiosa.

La Meloni ha anche riconosciuto che, nonostante i progressi, la mafia continua a essere un problema significativo in Italia, affermando che è "meno visibile ma continua a fare affari". Questo commento evidenzia la sfida continua nel rilevare e contrastare le attività criminali che, sebbene meno evidenti, rimangono una minaccia per la società.

L'intervista ha offerto una visione approfondita delle strategie e delle priorità del governo Meloni nella lotta alla criminalità organizzata, dimostrando un impegno costante nel proteggere i cittadini e preservare l'ordine pubblico.

La partecipazione della Meloni a "Porta a Porta" rappresenta un momento significativo nel dibattito pubblico italiano sulla mafia, un tema di rilevanza nazionale che richiede un impegno politico e sociale continuo. Con questa apparizione, la premier ha ribadito il suo impegno a combattere la mafia, una priorità che risuona profondamente nella società italiana.

Diseguito nel video l'intervista integranea al premier Giorgia Melomi