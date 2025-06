Presentato "Museo in Fest - Estate 2025", Il Festival delle Arti mel Marrc, il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria

Tempo di lettura: ~3 min

Presentato “Museo in Fest – Estate 2025”, il Festival delle Arti del Marrc, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: 21 eventi, da Stefano Di Battista e Nicky Nicolai a Nino Frassica

Dopo la parte invernale che ha visto i mitici Bronzi di Riace spettatori, tra gli altri, di un indimenticabile concerto di Sergio Cammariere, torna “Museo in Fest”, il Festival delle Arti organizzato dal MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Sulla magnifica Terrazza del Museo reggino, con lo Stretto e la Sicilia sullo sfondo, presentata ieri sera alla stampa dal direttore e archeologo Fabrizio Sudano la parte estiva del Festival da lui voluto e ideato che prevede ben 21 appuntamenti, con la direzione artistica di Ruggero Pegna e il coordinamento di Claudia Ventura, responsabile dell’Area Valorizzazione e di tutto lo staff del Museo. L’idea di Sudano di trasformare la casa dei Bronzi e di altre meraviglie del patrimonio storico-culturale calabrese e mondiale in un vero teatro, si è rivelata subito vincente, tanto da spingere verso un programma estivo ricco, vario nei generi e di altissimo spessore artistico.

Ad aprire la raffica di eventi è stato ieri sera, dopo la presentazione, il concerto dell’ Ensemble Mediterranea. Già il 4 luglio arriverà sulla Terrazza uno degli eventi musicali più attesi: Mille Bolle Blu, il concerto di Stefano Di Battista con il suo quartetto e la special guest della splendida voce di Nicky Nicolai. Il 5 luglio incontro con Carlo Verdone curato dall’Associazione Anassilaos.

Il 12 luglio in programma Musica sotto le Stelle, il concerto lirico del Conservatorio F. Cilea.

Il 18 luglio il noto conduttore e autore televisivo Federico Quaranta presenterà il suo spettacolo Rispetto – Le radici del futuro. Il 27 luglio altro concerto di prestigio con il quartetto di Federico Mecozzi, il violinista di Ludovico Einaudi. Venerdì 1 agosto si passa alla comicità di Gennaro Calabrese, noto attore e imitatore reggino, intervenuto ieri sera alla conferenza stampa.

Venerdì 8 agosto altro eccezionale concerto del celebre pianista e compositore Remo Anzovino in Piazza Orsi, la grande piazza interna del Museo. Il 2 agosto sarà la volta di Quatuor Akilone, splendido concerto di violini, viola e violoncello delle Dimore del Quartetto.

Il 16 agosto, per festeggiare l’ Anniversario del ritrovamento dei Bronzi, ci si sposterà all’esterno del Museo, nella nuova Piazza De Nava, dove si terrà “Disco”, la speciale festa-concerto dell’ Orchestra Brutia diretta dal Maestro Francesco Perri, con alcuni dei più grandi e popolari successi della dance mondiale. Il 22 agosto sbarcherà al MArRc l’amatissimo Nino Frassica per un talk con lo stesso direttore Fabrizio Sudano che, inevitabilmente, si trasformerà in un incontro-spettacolo. Il 28 agosto concerto dell’ Orchestra di Delianuova. Chiusura di Museo in Fest Estate 2025 il 30 agosto con il reading Tre Piccole Ombre del Mana Chuma Teatro.

Il programma prevede, inoltre, 4 spettacoli e laboratori teatrali per ragazzi della Compagnia Teatrop: 27 giugno Cappuccetto Rosso Kamishibai, 28 giugno Un Principe piccolo piccolo, 11 luglio Una Merenda da paura, 29 agosto Il principe Ranocchio. Infine, previste anche quattro incontri-conferenza: 26 luglio Monachesimo Italogreco dell’Aiparc, 2 agosto Antigone parla ancora del Cis della Calabria, 9 agosto Donne, Amanti, Dei del Planetario della Città Metro di Reggio C., 23 agosto Vino nell’Antica Grecia del TCI-RC.

Alcuni spettacoli sono gratuiti, altri con biglietti di10 euro; informazioni, prenotazioni e biglietti sul sito coopculture.it, da giorno 1 luglio fino ad esaurimento. Per la stampa: Ufficio Stampa MarRC Giusy Cassalia, tel. 3281660648, www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

