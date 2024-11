Mercoledì 6 novembre alle ore 17:30, presso la Libreria Paoline di Reggio Calabria, si terrà un evento speciale dedicato alla presentazione del libro "Il Tempo del Perdono" di Don Francesco Cristofaro. Il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare l'autore stesso dialogare con Lorenzo Festicini, esplorando le tematiche profonde e toccanti del suo nuovo lavoro.

L'incontro sarà un'occasione per riflettere sul tema del perdono, un argomento di grande rilevanza spirituale e sociale. Don Francesco Cristofaro, noto per la sua capacità di trasmettere messaggi di speranza e riconciliazione, guiderà i presenti in un viaggio interiore attraverso le pagine del suo libro.

L'evento si svolgerà nella cornice accogliente della Libreria Paoline, situata in Via T. Campanella 65. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la libreria al numero 096522974 o via email all'indirizzo [email protected].

Non perdete l'opportunità di partecipare a questo incontro unico, che promette di arricchire il cuore e la mente di tutti i partecipanti.