Presentazione del libro "Purgatorio" di Ilaria Palomba a Roma il 27 febbraio

Febbraio 2025 segna l'uscita in libreria del nuovo libro di Ilaria Palomba, Purgatorio (Alter Ego Edizioni). La scrittrice pugliese, ormai romana d'adozione, è conosciuta per la sua capacità di intrecciare narrativa, filosofia e poesia in opere di grande impatto emotivo e intellettuale. L'autrice mette a nudo la fragilità e la forza della protagonista, che lotta contro la propria condizione dopo un evento traumatico. Il titolo stesso richiama la dimensione dantesca del Purgatorio, luogo di espiazione e transizione, metafora perfetta della prigionia in un corpo martoriato e dell'anelito verso una possibile redenzione. La scrittura di Palomba è ipnotica, brutale e poetica al tempo stesso. Il linguaggio è frammentato, evocativo, in bilico tra lucidità e allucinazione. Attraverso una prosa che diventa quasi un atto di resistenza, l'autrice esplora temi quali il dolore, la perdita, il desiderio di autodistruzione e la ricerca di senso. Il lettore viene travolto da un vortice di immagini potenti, da riflessioni sulla psiche umana e da un continuo interrogarsi sull'identità e sulla possibilità di riscatto. Tra i punti di forza del romanzo c'è la capacità di rendere tangibile il senso di alienazione e di impotenza del protagonista, senza mai cadere nella retorica o nell'autocommiserazione.

Purgatorio è un libro che cattura fin dalla prima pagina grazie allo stile lirico e intenso di Ilaria Palomba. L'autrice utilizza un lessico aulico, arricchito da arcaismi e un'ossessività martellante che trascina il lettore in una spirale di emozioni e riflessioni. La narrazione è caratterizzata da un movimento spiraliforme, dove ogni frase sembra contenere il tutto, invitando il lettore a soffermarsi e riflettere su ogni singola parola. La struttura del libro segue il percorso di vita dell'autrice, alternando momenti di profonda introspezione a ricordi del passato. Le elucubrazioni filosofiche e letterarie si fondono con la cruda realtà della sofferenza fisica e mentale, creando un affresco complesso e affascinante della condizione umana.

Evinti di presentazione

Una delle presentazioni ufficiali del libro Purgatorio si terrà a Roma, il 27 febbraio 2025, presso Feltrinelli Librerie in Viale Libia, dove l’autrice dialogherà con Andrea Di Consoli.

Biografia dell'autrice

Ilaria Palomba, scrittrice, poetessa, studiosa di filosofia, ha pubblicato i romanzi: "Fatti male" (Gaffi; tradotto in tedesco per Aufbau-Verlag), "Homo homini virus" (Meridiano Zero; Premio Carver 2015), "Una volta l’estate" (Meridiano Zero), "Disturbi di luminosità" (Gaffi), "Brama" (Perrone), "Vuoto" (Les Flâneurs; presentato al premio Strega 2023 e vincitore del premio Oscar del Libro 2023); le sillogi: "Mancanza" (Augh!), "Deserto" (premio Profumi di poesia 2018), "Città metafisiche" (Ensemble), "Microcosmi" (Ensemble, premio Semeria casinò di Sanremo 2021; premio Virginia Woolf al premio Nabokov 2022); il saggio: "Io Sono un’opera d’arte, viaggio nel mondo della performance art" (Dal Sud). Ha scritto per La Gazzetta del Mezzogiorno, Minima et Moralia, Il Foglio, Succedeoggi. Ha fondato il blog letterario Suite Italiana; collabora con le riviste La Fionda, Le città delle donne, Inverso, Versolibero.