Presidente Conte oggi alla Camera e al Senato informativa urgente per la ripresa delle attività Vide

Presidente Conte oggi alla Camera e al Senato informativa urgente per la ripresa delle attività economiche

ROMA, 30 APRI - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi 30 aprile 2020 sarà alle ore 10 alla Camera e alle ore 12.30 al Senato per una informativa urgente sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche.





In aggiornamento