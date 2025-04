Previsioni Meteo, aggiornamento: tra sole e pioggia i ponti del 25 aprile e 1° maggio restano a rischio temporali

L’instabilità resta padrona del Mediterraneo, con temporali in agguato anche nei giorni festivi. Ecco le previsioni dettagliate.

Il tempo nei prossimi giorni sarà segnato da una persistente instabilità atmosferica sull’area mediterranea. Mentre non mancheranno momenti soleggiati, le condizioni bariche deboli favoriranno lo sviluppo di temporali pomeridiani e peggioramenti improvvisi, soprattutto in corrispondenza dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

22 aprile: giornata stabile al mattino, instabilità pomeridiana in aumento

Martedì 22 si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel pomeriggio è attesa instabilità localizzata sulle zone interne della Sardegna, lungo l'Appennino centrale e sulle Alpi. Le temperature in lieve aumento al Nord, mentre i venti di Maestrale soffieranno moderati, mantenendo i mari mossi.

23 aprile: temporali diffusi, rischio rovesci anche in pianura

Mercoledì sarà caratterizzato da un peggioramento progressivo: nuclei instabili in arrivo dal Nord Europa stimoleranno temporali diurni su Alpi, Prealpi e Appennino, con possibilità di estensione alle pianure adiacenti. In serata e nottata, l’instabilità potrebbe accentuarsi ulteriormente sul Nord Italia. Temperature stabili, venti occidentali e mari ancora mossi.

24 aprile: aria fresca in transito, maltempo generalizzato

Giovedì 24 sarà la giornata più instabile della settimana. L’ingresso di aria fresca settentrionale causerà piogge e rovesci diffusi, inizialmente al Nord e successivamente anche su regioni centrali e meridionali adriatiche. Attesi cali termici sensibili, venti forti occidentali e mari molto mossi.

25 aprile: ponte della Liberazione instabile, ma non ovunque

Il secondo impulso instabile della settimana transiterà il 25 aprile, condizionando in particolare le regioni adriatiche e le zone interne del Centro-Sud. Tuttavia, isole maggiori e regioni occidentali potrebbero godere di maggior soleggiamento. Le temperature continueranno a calare e i venti saranno tesi da nord.

26-28 aprile: tregua parziale prima di un possibile nuovo peggioramento

Secondo gli attuali modelli deterministici e probabilistici, venerdì 26 potrebbe segnare una parziale tregua. Rovesci residui al Sud, specie lato adriatico, ma schiarite prevalenti al Nord e sulle regioni tirreniche. Tra il 27 e 28 aprile, tuttavia, potrebbe isolarsi una nuova depressione sul Mediterraneo centrale, portando un nuovo peggioramento con rovesci e temporali, soprattutto su regioni occidentali e isole.

29 aprile - 1 maggio: previsioni incerte, ma rischio temporali presente

Il periodo clou del secondo ponte, tra il 29 aprile e il 1° maggio, resta ancora avvolto nell’incertezza. I modelli probabilistici identificano tre scenari diversi, segnale di una prevedibilità molto bassa. Tuttavia, la tendenza suggerisce la possibilità di nuovi impulsi instabili, che potrebbero disturbare le giornate festive con temporali improvvisi e cieli nuvolosi.

Considerazioni finali

I prossimi giorni saranno segnati da una notevole variabilità meteo, con alternanza tra sole e acquazzoni, tipica delle fasi primaverili più dinamiche. Chi ha in programma gite fuori porta o vacanze per i ponti del 25 aprile e 1 maggio dovrà tenere d’occhio gli aggiornamenti quotidiani. Le condizioni atmosferiche, pur non escludendo schiarite e giornate piacevoli, restano comunque a rischio di instabilità pomeridiana e rovesci improvvisi.

Consiglio dell’esperto: per organizzare al meglio le proprie giornate festive, consultare il meteo locale con aggiornamenti a 24-48 ore e valutare mete meno esposte ai flussi instabili, come le isole maggiori o le coste tirreniche.