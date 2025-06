Previsioni Meteo: anticiclone subtropicale, sole e caldo africano

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Alta pressione e temperature in forte aumento: fino a 40°C in alcune zone. Attenzione però a rovesci pomeridiani su Alpi e Appennini

L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena meteo sull’Italia e su buona parte dell’Europa centro-meridionale, regalando giornate stabili, cieli sereni e temperature in decisa ascesa. Ma non mancheranno insidie locali sotto forma di temporali di calore, specialmente sulle aree montuose. Ecco in dettaglio le previsioni meteo fino a venerdì 13 giugno, con uno sguardo al weekend.

Mercoledì: sole e caldo in aumento, qualche temporale sull’Appennino

La giornata odierna sarà segnata da condizioni pienamente anticicloniche. Il sole sarà protagonista quasi ovunque, ma nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Calabria e Basilicata. Possibili brevi rovesci o temporali isolati, con locali sconfinamenti serali verso il Salernitano.

Le temperature saliranno ulteriormente al Centro-Nord, ma i picchi più elevati si toccheranno su Tavoliere delle Puglie, Materano, Cosentino e aree interne della Sardegna, con massime fino a 35°C.

Giovedì: anticiclone stabile, fenomeni isolati sulle montagne

Giovedì sarà ancora una giornata dominata dal bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese. Tuttavia, nel pomeriggio, possibili brevi rovesci su Alpi occidentali e Appennino laziale-abruzzese.

Clima ancora più caldo, con massime che potranno toccare i 36/37°C nelle zone interne della Sardegna e in alcune aree del Centro.

Venerdì: caldo intenso e afoso, ma rischio temporali di calore sui rilievi

L’anticiclone si rafforza ulteriormente, portando condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Le massime saliranno fino a 38/39°C sull’entroterra sardo, 36/37°C sul medio Tirreno, Tavoliere e Materano. Anche in montagna le temperature saranno elevate, con zero termico tra 4200 e 4400 metri.

Attenzione, però, a locali temporali di calore su Alpi (specie occidentali), Appennino toscano e laziale, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Weekend: caldo torrido al Centro-Sud, temporali forti al Nord

Il weekend sarà segnato da un graduale indebolimento dell’anticiclone al Nord, mentre al Centro-Sud il caldo resterà protagonista.

Sabato

Poche variazioni: prevale ancora il bel tempo, ma correnti umide in quota potrebbero innescare rovesci o temporali pomeridiani sulle Alpi centro-occidentali e Appennino settentrionale.

Domenica

Più instabilità: la coda di un fronte atlantico in transito verso i Balcani potrà causare temporali localmente intensi su Alpi e pianure del Nord, specie tra Piemonte, Lombardia e Triveneto. I fenomeni, seppur brevi, potrebbero risultare anche di forte intensità, soprattutto a nord del Po.

Al Sud e sulle isole, invece, nessun cambiamento sostanziale: caldo torrido con punte fino a 39/40°C nelle aree interne della Sardegna, clima afoso anche su Puglia e zone interne del Centro. Da segnalare possibili temporali di calore sull’Appennino centro-settentrionale, specie nelle ore pomeridiane.

In sintesi: cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Sole prevalente su gran parte d’Italia fino a venerdì

su gran parte d’Italia fino a venerdì Caldo in forte aumento , con picchi tra 37°C e 40°C

, con picchi tra 37°C e 40°C Temporali pomeridiani isolati su Alpi e Appennini

su Alpi e Appennini Domenica a rischio per temporali forti al Nord

Nessun refrigerio in vista per il Centro-Sud

Consiglio dell’esperto: evitare attività fisiche nelle ore centrali del giorno, idratarsi frequentemente e seguire gli aggiornamenti meteo locali per eventuali allerte da temporali intensi.