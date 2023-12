Previsioni meteo. Caldo anomalo 33°c: è l'ottobrata italiana che non vuole saperne di Autunno. Tutti i dettagli

Meteo: l'anticiclone apollo riscalda l'Italia, picchi di temperature fino a 33°c e nessuna tregua in vista

L'estate potrebbe essere finita sul calendario, ma sembra che non abbia ricevuto il memo. Con l'equinozio d'autunno passato da poco, il 23 settembre, il clima estivo continua a persistere grazie all'anticiclone Apollo. Questa vasta area di alta pressione è responsabile per le temperature fuori stagione che stiamo sperimentando, alcune delle quali potrebbero addirittura stabilire nuovi record per questo periodo dell'anno.

Negli anni passati, settembre e i primi giorni di ottobre ci hanno spesso regalato un clima più mite e stabile. Tuttavia, il calore che sta avvolgendo l'Italia in questi giorni è decisamente insolito. Potremmo dire che è addirittura esagerato!

La causa di questo caldo fuori stagione è da attribuire alle masse d'aria calda provenienti dal Nord Africa. Queste correnti d'aria alimentano l'anticiclone Apollo e, insieme al forte soleggiamento, mantengono le temperature su livelli tipicamente estivi. In altre parole, preparatevi a vivere almeno l'inizio di questa settimana in un clima più simile a luglio che a ottobre.

Per dare un'idea più precisa di quanto caldo ci aspetta, abbiamo una mappa delle temperature massime previste per lunedì 2 ottobre. Le aree colorate in rosso scuro saranno le più colpite, con temperature che potrebbero raggiungere i 32-33°C.

E quando finirà questa ondata di calore? Almeno per la maggior parte della nuova settimana, non sono previsti grandi cambiamenti. Ci potrebbe essere una leggera flessione dell'anticiclone Apollo sulle regioni del Nord, portando qualche disturbo minore e una leggerissima diminuzione delle temperature. Ma non aspettatevi grandi cambiamenti fino alla seconda decade del mese. (iLMeteo)

