Previsioni meteo, cambio climatico in Italia: il freddo si fa strada

Previsioni meteo indicano un brusco calo delle temperature e un'invernale svolta climatica

Siamo sull'orlo di un cambiamento climatico significativo. Le temperature stanno per precipitare e nei prossimi giorni vedremo un generale abbassamento delle temperature nel nostro Paese. Questo cambiamento è dovuto all'intensificarsi della circolazione ciclonica, che porterà masse d'aria sempre più fredde dai quadranti nordorientali verso l'Italia.

Il cambiamento più evidente si farà sentire a partire da Martedì 9 Gennaio. Gran parte del Paese vivrà un clima nettamente invernale, con temperature al di sotto della media stagionale. Le previsioni indicano un significativo calo sia delle temperature massime sia delle temperature minime al Nord. Ad esempio, in diverse località della Valle Padana, le temperature diurne difficilmente supereranno i 4/5°C, e questo trend colpirà anche molte aree interne del Centro.

La sensazione di freddo sarà accentuata dalla presenza di venti forti. Da annotare, soprattutto a partire da Mercoledì 10 Gennaio, il ritorno di gelate notturne estese al Nord, grazie a qualche schiarita generosa.

In sintesi, l'Italia sta per affrontare un vero e proprio cambiamento climatico: da un periodo insolitamente mite passeremo a condizioni decisamente più invernali, con un impatto significativo soprattutto al Centro-Nord. Anche il Sud vedrà una graduale diminuzione delle temperature, sebbene non raggiungeranno i valori estremamente bassi previsti nelle altre regioni del Paese. (iLMeteo)





