Previsioni meteo Capodanno 2024: l'inatteso ciclone minaccia pioggia e neve in Italia a rischio la notte di San Silvestro. Tutti i dettagli

Una sorprendente svolta climatica per il nuovo anno mette a rischio la notte di San Silvestro e porta incertezza sulle condizioni meteorologiche

È giunto un importante aggiornamento per il Capodanno 2024: ci attende un cambiamento drastico nelle condizioni meteorologiche, con l'approccio di un ciclone che porterà pioggia e neve su diverse regioni italiane tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. La Notte di San Silvestro potrebbe essere a rischio a causa di queste avverse condizioni.

La causa di questo cambiamento può essere attribuita alle condizioni atmosferiche previste nelle alte latitudini polari. Una vasta area di bassa pressione, nota come fronte polare, potrebbe generare un ciclone diretto verso le Isole Britanniche e l'Europa continentale. Le correnti fredde potrebbero poi raggiungere il bacino del Mediterraneo attraverso la Porta del Rodano, nel sud-est della Francia. È importante notare che questa evoluzione potrebbe portare alla formazione di un secondo vortice ciclonico nei mari italiani, con conseguenti precipitazioni intense e forti raffiche di vento.

Dovremo monitorare da vicino le temperature, specialmente per quanto riguarda la possibilità di neve a quote basse, soprattutto nelle regioni del Nordovest. Inoltre, le temperature potrebbero abbassarsi notevolmente a causa dei venti freddi provenienti dai quadranti settentrionali. Tuttavia, l'intensità delle precipitazioni e l'arrivo dell'aria fredda potrebbero portare sorprese anche in altre zone del paese. (iLMeteo)

In aggiornamento