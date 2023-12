Previsioni meteo. Ciclone "Medusa" in arrivo: Italia in allerta per forte tempesta autunnale. I dettagli

Piogge intense, venti forti e calo termico previsti per la prossima settimana, con particolare rischio di alluvioni lampo nelle regioni del nord e tirreniche

La prossima settimana vedrà l'arrivo del ciclone "Medusa", che causerà una tempesta autunnale intensa in Italia, con venti, temporali e anche nevicate in montagna, tutto accompagnato da un netto calo delle temperature. Già nel prossimo weekend, tra Groenlandia e Islanda, si formerà una corrente d'aria fredda e instabile che alimenterà questo ciclone atlantico, noto come "Medusa", dirigendolo verso la Penisola Iberica.

Questa depressione atmosferica genererà una perturbazione significativa che si sposterà rapidamente verso l'Italia, spinta da forti venti occidentali. Gli effetti si faranno sentire tra lunedì 16 e mercoledì 18, con piogge organizzate che colpiranno le regioni del centro-nord e la Campania.

Nella seconda metà della settimana, il ciclone si intensificherà ulteriormente nel Mediterraneo, alimentato dalle acque superficiali ancora calde. Fenomeni meteorologici intensi sono previsti in particolare da venerdì 20, con la possibilità di temporali stazionari che potrebbero causare locali alluvioni lampo, soprattutto nelle aree del Nord e lungo la costa tirrenica (Toscana, Lazio, Campania). Le piogge interesseranno anche altre regioni del centro-nord, segnando l'arrivo della prima vera tempesta autunnale. Un calo termico significativo è atteso, soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro, ponendo fine all'anomalo caldo delle ultime settimane. In montagna, specialmente nelle Alpi centro-occidentali, è prevista neve a partire da 2000 metri di altitudine, una buona notizia per l'ambiente e i ghiacciai dopo una lunga estate calda.

Zone a rischio: Nord Italia e settori tirrenici, con possibile rischio di alluvioni lampo a causa delle forti precipitazioni. (iLMeto(

In aggiornamento.