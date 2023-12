Previsioni meteo dell'ultima settimana di ottobre: Il ‘Vortice di Halloween’ porta piogge e temporali. Tutti i dettagli

Una panoramica approfondita delle previsioni meteo per la prossima settimana e l'inizio di novembre in Italia

Sono giunte conferme che anche nella prossima settimana ci aspetta un periodo di piogre, e la causa di questa situazione è da attribuire a un altro ciclone che sfiorerà l'Italia tra la serata di lunedì 30 e la mattinata di martedì 31 Ottobre. Questo evento meteorologico può essere definito il "vortice di Halloween".

È importante notare che la pioggia in questa stagione non è del tutto fuori dall'ordinario. Statisticamente, il periodo che va da metà ottobre a metà novembre è il più piovoso dell'anno per gran parte dell'Italia. Questo è dovuto al fatto che le prime masse d'aria fredda provenienti dalle zone polari si scontrano con le masse d'aria calda ancora presenti sull'Europa meridionale. Questo conflitto termico tra le due masse d'aria genera depressioni, perturbazioni e fronti carichi di pioggia. Va sottolineato che i nostri mari sono ancora più caldi della media per questa stagione, con temperature tra 21 e 24°C, un fenomeno più tipico di giugno che di fine ottobre.

Tutto ciò crea le condizioni ideali per movimenti autunnali delle masse d'aria e, di conseguenza, piogge frequenti. In sintesi, in autunno, la pioggia è la norma, e quest'anno in Italia sembra che seguiremo questa regola con disciplina.

Il Vortice di Halloween

Dopo la perturbazione prevista tra Giovedì 26 e Venerdì 27, ci attende un'altra perturbazione ancora più forte tra Lunedì 30 e Martedì 31 Ottobre. Questa perturbazione porterà frequenti temporali e rovesci nei prossimi giorni, tipici quando masse d'aria fredda si scontrano con aria calda preesistente. A causa della temperatura del mare ancora relativamente alta, questi fenomeni possono risultare intensi. Inoltre, con la formazione di aree cicloniche, il vento soffierà intensamente, spingendo le piogge anche verso i rilievi sopravvento.

In sintesi, ci aspetta una situazione con ombrelli aperti almeno fino ad Halloween, soprattutto al Centro-Nord, dove potrebbero verificarsi locali nubifragi. Tuttavia, al Sud, potremmo ancora godere di sole e temperature al di sopra della media stagionale. Una tregua dal maltempo potrebbe presentarsi il 1° novembre, festa di Ognissanti, con una variabilità diffusa e un basso rischio di precipitazioni.

Inizio di novembre

Al momento, la tendenza meteo prevede pressione al di sotto dei valori medi del periodo e l'arrivo frequente di perturbazioni. La Porta Atlantica rimarrà aperta, e a partire dal 2-3 novembre, il tempo potrebbe nuovamente peggiorare a causa di un ciclone sulle Isole Britanniche, capace di spingere fronti atlantici verso l'Italia. Infine, il primo weekend di Novembre potrebbe presentare un clima tipicamente autunnale, con pioggia, nuvole e grigio.

In questa stagione dell'anno, è importante prestare attenzione ai rischi di piogge intense e alluvioni. Manteniamoci aggiornati sulle previsioni meteo.



