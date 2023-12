Previsioni meteo. Dicembre inaspettato: arriva un anticiclone anomalo con temperature eccezionali e il rischio del 'Freezing Effect'

Dicembre sotto l'influenza dell'Anticiclone: previsioni meteorologiche e l'inquietante 'Freezing Effect'. Molte delle nostre regioni stanno per affrontare una drastica inversione di tendenza meteorologica proprio in vista delle festività natalizie. Dal 15 al 20 dicembre, l'anticiclone prenderà il palcoscenico, portando con sé un'atmosfera insolitamente mite grazie ai contributi provenienti in parte dall'oceano e in parte dall'Africa. Stiamo per assistere a una vasta area di alta pressione che bloccherà qualsiasi intrusione di aria fredda proveniente dal Polo Nord o perturbazioni atlantiche.

La vera anomalia riguarderà le temperature. In un periodo che solitamente è tra i più freddi dell'anno, ci aspettiamo un notevole aumento delle temperature, con scarti sorprendenti rispetto alla media climatica, soprattutto nelle zone montane, dove le temperature potrebbero superare i +7/8°C rispetto alla norma. In alta quota, ci troveremo con valori termici insolitamente elevati per la stagione, mentre in pianura, soprattutto di notte, ci aspettiamo temperature molto rigide. Un fenomeno tipico degli anticicloni invernali.

Tuttavia, non tutto è rose e fiori. Specialmente nella Valpadana e lungo i fondovalli alpini, sono previste forti inversioni termiche notturne, con temperature che potrebbero scendere sotto lo zero e formazione di ghiaccio, noto come 'Freezing Effect'. L'aria fredda, umida e densa nei bassi strati favorirà la formazione di brinate e gelate nelle pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Questo fenomeno sarà più probabile nelle aree aperte, meno in quelle cittadine, a condizione che le temperature lo permettano.

Tuttavia, l'alta pressione porterà anche a una stasi atmosferica, soprattutto nella Valpadana, con la formazione di nebbie o nubi basse e temperature fredde durante il giorno. Nelle pianure di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, si prevedono banchi di nebbia e cieli cupi.

Un aspetto preoccupante è la mancanza di ventilazione che favorirà l'accumulo di sostanze inquinanti, in particolare a causa dell'alta pressione. Queste sostanze rimarranno intrappolate nei bassi strati dell'atmosfera, con effetti negativi sulla salute umana, come malattie respiratorie. È importante monitorare costantemente la qualità dell'aria nella vostra località per prendere le precauzioni necessarie. (iLMeteo)

