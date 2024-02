Previsioni meteo: il gelo si ritira, L'Italia si prepara a un'iniezione di calore, ecco dove

Le previsioni meteo indicano un cambiamento drastico nelle temperature a partire dalla prossima settimana

Per i prossimi giorni, l'Italia dovrà affrontare un clima estremamente freddo, specialmente in alcune regioni, dove le temperature potrebbero scendere drasticamente, soprattutto di notte e al mattino presto. Tuttavia, ci sono segnali positivi in arrivo.

La seconda settimana di gennaio ha visto l'arrivo di masse d'aria artica, portando un significativo calo delle temperature, soprattutto al Nord e in alcune parti del Centro. Questo ha causato il ritorno del gelo, in particolare nelle regioni alpine e nella Valle Padana, estendendosi anche alle aree interne del Centro, generando ampie gelate notturne.

Andiamo ora a esaminare come si svilupperà il quadro climatico nei prossimi giorni.

Nella prima parte del weekend, nelle regioni settentrionali e nelle valli interne del Centro, ci saranno ancora giornate caratterizzate da un freddo intenso, sia di giorno che di notte, a causa di nebbie e nubi basse che ostacoleranno la penetrazione dei raggi solari, mantenendo le temperature prossime allo zero. Le regioni del Sud e le zone costiere, al contrario, saranno leggermente più miti e potrebbero godere di un maggiore soleggiamento.

Questa fase di freddo invernale sembra tuttavia destinata a terminare, almeno per le regioni del Centro e del Sud. Già dalla Domenica 14, sebbene possano verificarsi ancora gelate notturne, le correnti fredde provenienti dal nord-est saranno gradualmente sostituite da venti più miti e umidi provenienti da sud-ovest, preludio a un aumento delle temperature che diventerà evidente all'inizio della prossima settimana.

Da un clima invernale, torneremo a condizioni più miti o addirittura calde, soprattutto al Sud e lungo la costa tirrenica del Centro. Solo nelle regioni settentrionali potrebbero persistere alcune zone più fredde, in particolare nelle valli alpine e nella pianura Padana, dove nebbie e nubi basse continueranno a prevalere, rendendo il cielo spesso grigio. Qui, l'aumento delle temperature sarà meno evidente, ma comunque notevole nelle ore notturne. (iLMeteo)





