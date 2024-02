Previsioni-Meteo: Il "Gobbo di Algeri" porta un caldo anomalo in Italia. Ecco i dettagli. Analisi del potente anticiclone e le sue conseguenze sul clima italiano

Arriva il "Gobbo di Algeri", il super anticiclone! A dominare la scena tra poche ore su buona parte dell'Europa centro-occidentale sarà un possente anticiclone (con contributi in parte oceanici e in parte africani) che, già da domenica 17 Dicembre bloccherà qualsiasi perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord. Espandendosi da Ovest sarà foriero, oltre che di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato, anche di aria molto mite proveniente dal medio Atlantico e in parte dal Nord Africa (da qui il simpatico nome "Gobbo di Algeri"), rendendosi responsabile di un aumento anomalo delle temperature.

Dal grafico "spaghetti meteo" possiamo osservare l'evoluzione attesa per i prossimi giorni: in pratica, in esso sono descritti l'andamento delle temperature a circa 1500 metri di altezza (asse delle ordinate) e quello delle precipitazioni (asse delle ascisse). Salta subito all'occhio la famigerata "gobba" nella linea delle temperature (linea bianca, più tutte le altre possibili evoluzioni) con i valori che si porteranno di circa 10°C oltre alle medie di riferimento (linea rossa).

Questo caldo fuori stagione si farà sentire in particolare sulle zone alpine, dove ad un'altezza di circa 1000/1200 metri sono previste temperature fin verso i 14-15°C, se non oltre. Lo zero termico in questo frangente volerà a quote stellari, fin verso i 3500/4000 metri, come solitamente avviene in piena Estate. Qualche grado in meno sulle pianure, a causa della permanenza delle nebbie; a Milano, Bologna e Venezia insidiosi banchi limiteranno le temperature e anzi, farà pure freddo in questa gabbia grigia. Altrove il clima sarà mite, anche sul resto della Valle Padana, con valori massimi intorno a 12°C. Stesso discorso per le regioni del Centro-Sud e per le due Isole Maggiori dove sono attese punte massime fin verso i 15/16°C.

Almeno fino al 20-21 Dicembre l'atmosfera sarà come bloccata dalla persistenza di questa figura anticiclonica; l'Inverno, insomma, si prenderà una pausa, in un periodo che solitamente è tra i più freddi dell'anno...(iLMeteo)

In aggiornamento