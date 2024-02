Previsioni meteo: il ritorno dell'Atlantico - previste piogge nelle regioni centrali e meridionali

Scopri le ultime previsioni meteo mentre i venti atlantici portano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche in diverse parti d'Italia.

Oggi, diamo uno sguardo alle previsioni meteo per le prossime ore mentre l'Atlantico fa il suo ritorno sul nostro Paese. Questo significa che possiamo aspettarci un cambiamento delle condizioni meteorologiche con l'arrivo di piogge e forse anche qualche nevicata sulle montagne.

Dopo un periodo caratterizzato dai freddi venti artici, che hanno portato un clima invernale in molte parti del Paese, ora stiamo vedendo un chiaro cambiamento nei venti provenienti da Libeccio. Questi venti portano masse d'aria più calda e umida, il che sta già causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, dove ci aspettiamo l'arrivo di una modesta perturbazione.

Le regioni del Centro e della Sardegna vedranno una giornata con cieli coperti da dense nuvole, che porteranno precipitazioni sparse, soprattutto in Marche, Abruzzo e Lazio. Dovremo anche fare attenzione alle possibili nevicate sulle zone appenniniche, anche se a quote relativamente alte.

Anche il Sud vedrà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della copertura nuvolosa. Ci aspettiamo quindi piogge sparse, soprattutto nelle aree vicino al basso Tirreno, come in Campania e sulle coste tirreniche della Calabria. Nel resto del Sud, nonostante la presenza di molte nuvole, il tempo sarà generalmente più asciutto, con addirittura qualche schiarita, soprattutto in Puglia, Calabria ionica e Sicilia.

Ci sarà però un angolo del Paese che rimarrà relativamente immune dagli effetti della perturbazione. Stiamo parlando delle regioni del Nord, dove le uniche interferenze più evidenti saranno nella Valle Padana e nella Liguria di Centro-Levante, dove si verificheranno spesso nebbie e nubi basse, con qualche schiarita in prossimità delle montagne.

Infine, per quanto riguarda le temperature, ci aspettiamo un generale aumento nelle regioni del Centro e del Sud grazie ai venti miti di Libeccio, mentre al Nord le temperature rimarranno stabili, con solo un lieve aumento in montagna. (iLMeteo)

