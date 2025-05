Previsioni Meteo: instabilità ancora protagonista, pioggia e temporali fino al weekend

Tempo di lettura: ~3 min

Correnti fredde dalla Scandinavia mantengono attivo un canale di bassa pressione. Attesi ancora pioggia, temporali e grandine in diverse regioni italiane.

L’Italia resta sotto l’influenza di un clima instabile, alimentato da correnti fredde di matrice scandinava che continuano a rafforzare un canale di bassa pressione sul Mediterraneo centrale. Una situazione che, stando alle ultime previsioni meteo, non accenna a migliorare nel breve periodo.

Semestre caldo, ma senza stabilità: ecco perché tornano piogge e temporali

Nel periodo che va da maggio a ottobre – noto come semestre caldo – la stabilità atmosferica dipende da un anticiclone ben strutturato su tutti i livelli. Quando questo equilibrio viene a mancare, anche in assenza di depressioni vere e proprie, l’instabilità può prendere piede con facilità, generando temporali pomeridiani a causa di piccoli squilibri tra suolo e quota.

Ecco perché, pur senza perturbazioni organizzate, gran parte dell’Italia sarà soggetta a fenomeni instabili nei prossimi giorni, in particolare durante le ore centrali della giornata. Il fine settimana non farà eccezione: sebbene la pressione aumenterà leggermente, non si escludono nuovi rovesci e temporali, soprattutto nelle aree interne e montuose.

Mercoledì 7 maggio: maltempo al Nord, possibili grandinate

La giornata di mercoledì sarà influenzata da una circolazione depressionaria tra la Francia e il Nord Italia. Attesi rovesci e temporali a macchia di leopardo, più intensi nelle ore centrali. Possibili grandinate in diverse zone del Settentrione.

Al Sud, invece, il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con annuvolamenti sparsi e qualche isolato piovasco pomeridiano. Le temperature scenderanno leggermente su tutta la Penisola, complice la ventilazione meridionale, a tratti intensa. Mari mossi o molto mossi.

Giovedì 8 maggio: tregua parziale ma ancora instabilità

Giovedì la situazione migliorerà parzialmente, soprattutto al Centro-Nord dove si alterneranno schiarite anche ampie a fenomeni isolati, concentrati principalmente tra Alpi, Prealpi e Appennino. Non si escludono temporali pomeridiani di breve durata.

Al Sud ancora condizioni stabili, ma con possibili temporali locali sulle zone interne e montuose. Le temperature resteranno stazionarie o subiranno un lieve calo. I venti meridionali tenderanno ad attenuarsi, con mari generalmente mossi.

Venerdì 9 maggio: nuova perturbazione in arrivo da ovest

La settimana si concluderà con l’arrivo di una nuova area di bassa pressione da ovest. Questo porterà un richiamo di aria umida e instabile, capace di innescare nuovi rovesci e temporali, questa volta anche sulle regioni meridionali. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti, mentre la ventilazione sarà in generale debole. Mari poco mossi.

Tendenza per il weekend: instabilità ancora presente, soprattutto al Centro-Nord

Anche se è previsto un lieve aumento della pressione durante il weekend, l’instabilità non sarà del tutto scongiurata. I temporali, seppur meno diffusi, potranno ancora verificarsi nelle ore centrali, specie nelle zone interne. Le regioni meridionali, più protette dall’anticiclone, godranno di condizioni meteo migliori, anche se non si esclude qualche disturbo locale.

