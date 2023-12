Previsioni Meteo: Inverno in Arrivo - Attila, la sciabolata artica, porta freddo, vento e neve

Un colpo di scena meteorologico sta per sconvolgere le nostre previsioni climatiche, e le conseguenze saranno visibili già nel prossimo fine settimana! Tra la Scandinavia e la Russia, nelle alte latitudini artiche, si è formato un massiccio "lago gelido" carico di aria artica, soprannominato affettuosamente Attila. Questo "invitato" artico è pronto a inviare la prima ondata di freddo della stagione verso il Mediterraneo e, naturalmente, anche verso l'Italia.

Sabato 25 novembre segnerà l'inizio di un fine settimana caratterizzato da cattivo tempo al Sud e in Sicilia. Un ciclone transiterà, portando piogge abbondanti e raffiche di Maestrale che potranno superare i 80 km/h. Inoltre, non possiamo escludere la possibilità di nevicate a quote basse, intorno ai 1000 metri, specialmente lungo il versante adriatico centro-meridionale.

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che il grande cambiamento sta per arrivare il 26 novembre, quando Attila porterà la prima vera ondata di freddo stagionale dall'Europa nord-orientale. Stiamo parlando di temperature molto basse per la stagione, con valori fino a -10/-12°C a 1500 metri d'altitudine. Questa massa d'aria gelida porterà un'incredibile ondata di freddo in Italia.

Le temperature scenderanno drasticamente, soprattutto di notte e al mattino, portando il gelo anche al Sud e nelle Isole grazie ai venti settentrionali intensi. Il Nord rimarrà generalmente asciutto, ma sulle Alpi e le Dolomiti ci saranno nevicate fino in pianura a causa delle temperature estremamente basse.

Abbiamo consultato Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, per avere ulteriori dettagli. Nonostante il riscaldamento globale, sembra che Attila porterà un'eccezione con temperature sotto la media stagionale per almeno 10 giorni, un fenomeno raro quest'anno in gran parte dell'Italia.

Quando arriverà il freddo? Già dal fine settimana, a partire dal 25 novembre, ma soprattutto dalla domenica 26 novembre, le temperature crolleranno e dovremo prepararci per un periodo di freddo che durerà almeno fino all'Immacolata.

E la previsione straordinaria? Riguarda proprio il fine settimana e i giorni successivi, con temperature sotto la media e la necessità di indossare abbigliamento invernale pesante. A Milano, ad esempio, si prevedono minime intorno a -1°C e massime di 5/6°C per almeno 10 giorni, valori chiaramente al di sotto della media. Situazioni simili si verificheranno a Bologna, Firenze e persino a Roma.

Ma c'è anche la possibilità di neve in pianura? Sì, è possibile, con fiocchi di neve che potrebbero cadere anche in città come Bologna e Firenze. È probabile che la neve arriverà quasi fino in pianura o addirittura lungo le coste adriatiche nella prossima settimana. Quindi, prepariamoci per un periodo di meteo straordinario, con il ritorno del freddo dopo mesi di caldo intenso a cui non siamo più abituati.(iLMeteo)





In aggiornamento